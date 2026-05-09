E foi através do "sim" silencioso e poderoso da Virgem Maria que a esperança entrou no mundo, vencendo as trevas, restaurando a humanidade e trazendo ao coração dos homens a luz eterna em Cristo.



Neste Dia das Mães não há figura mais sublime para contemplarmos do que a Virgem Maria, a Mãe do mundo, escolhida para carregar em seu ventre ''Aquele" que pisaria na cabeça da serpente e abriria novamente as portas do céu à humanidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Maria não foi apenas a mãe de Jesus. Ela se tornou refúgio dos aflitos, força dos fracos, consolo dos que sofrem e terror das forças do mal.

LEIA MAIS: O poder do Salmo 91 - Deus, o nosso protetor

Sua presença atravessou séculos como sinal de amor, proteção e misericórdia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde Maria entra o mal recua. O maligno odeia Maria, por que através dela Jesus abriu novamente as portas do céu e destruiu as correntes do pecado.

E, ao lado dela, ergue-se o glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, que lutou com Lúcifer e seus anjos caídos. E a devoção a Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, não é apenas uma tradição religiosa. É um chamado à proteção espiritual e confiança em Deus, de que a certeza que não prevalece a escuridão diante da luz.

Que Maria, Rainha dos Anjos, cubra todos lares, as famílias e a humanidade com seu Manto Sagrado, protegendo as mães do mundo inteiro, conduzindo cada coração mais perto de Cristo.