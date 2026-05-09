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No colo de uma mãe, Jesus encontrou abrigo

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 09:00:08 Editado em 07.05.2026, 15:16:19
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No colo de uma mãe, Jesus encontrou abrigo
Autor Foto: Divulgação

E foi através do "sim" silencioso e poderoso da Virgem Maria que a esperança entrou no mundo, vencendo as trevas, restaurando a humanidade e trazendo ao coração dos homens a luz eterna em Cristo.

Neste Dia das Mães não há figura mais sublime para contemplarmos do que a Virgem Maria, a Mãe do mundo, escolhida para carregar em seu ventre ''Aquele" que pisaria na cabeça da serpente e abriria novamente as portas do céu à humanidade.

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Maria não foi apenas a mãe de Jesus. Ela se tornou refúgio dos aflitos, força dos fracos, consolo dos que sofrem e terror das forças do mal.

LEIA MAIS: O poder do Salmo 91 - Deus, o nosso protetor

Sua presença atravessou séculos como sinal de amor, proteção e misericórdia.

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Onde Maria entra o mal recua. O maligno odeia Maria, por que através dela Jesus abriu novamente as portas do céu e destruiu as correntes do pecado.

E, ao lado dela, ergue-se o glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, que lutou com Lúcifer e seus anjos caídos. E a devoção a Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, não é apenas uma tradição religiosa. É um chamado à proteção espiritual e confiança em Deus, de que a certeza que não prevalece a escuridão diante da luz.

Que Maria, Rainha dos Anjos, cubra todos lares, as famílias e a humanidade com seu Manto Sagrado, protegendo as mães do mundo inteiro, conduzindo cada coração mais perto de Cristo.

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devoção católica dia das mães FLUÍDOS POSITIVOS LILIAN MARÇAL proteção espiritual São Miguel Arcanjo Virgem Maria
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