A entrada e tudo que condiz a ela são reflexos positivos ou negativos dos seus ocupantes. Sendo também um espaço de transição do externo para o interno, agindo como uma boca gigante, que conduz o "Chi" (que é a força vital) para todos os cantos da casa. Portanto, dedique um tempo para observar o que conduz a porta de entrada. O que você vê ao longo desse caminho? É possível realizar algumas melhorias?

Há excessos de móveis, vasos de plantas, objetos de decoração e desorganização?

Observe o capacho. Ele é receptivo?

Após essa autoanálise, veja algumas sugestões que o Feng Shui aconselha.

Siga corretamente, pois a porta de entrada de qualquer espaço está literalmente ligada a área da carreira e do sucesso profissional.

>Mantenha o espaço organizado e arrumado para criar uma sensação de ordem e harmonia.

>Adicione plantas naturais e viçosas, para ajudar a purificar e equilibrar o local, sendo as mais indicadas os famosos lírios da paz, ou as lindas e delicadas orquídeas, em especial as de cores lilás (cor que faz a transmutação do local) ou as em tons de ferrugem, amarelas ou vermelhas (para atrair prosperidade). Ou outra espécie de plantas, que sejam do seu gosto.

>A iluminação deve ser adequada para este espaço, podendo ser uma luminária de mesa, abajures ou um lustre para criar um ambiente acolhedor.

>Adicione elementos decorativos de sua preferência, como objetos de arte, tapetes e acessórios. Sem exageros!!

>Um belo espelho na parede toda ou oval, irá rebater as energias negativas que vem de fora e até das pessoas.

Em resumo, estes espaços da casa ou até do local de trabalho, refletem a energia que você deseja criar.

Na próxima publicação, vocês vão conhecer alguns ajustes para esse espaço.