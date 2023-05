Da Redação

Com a modernidade arquitetônica, passou a ser uma extensão da Suíte Master, apresentando linhas puras e marcadas pelas novas tecnologias, tornando este espaço mais eficiente e até confortável. Muitos são equiparados a um verdadeiro SPA. Tudo nesse espaço é decorativo, tanto nas louças brancas, nos metais cromados das torneiras, nas duchas higiênicas dos chuveiros. Sem contar as confortáveis banheiras com hidromassagem onde pode-se relaxar após o estresse do dia.

E, pasmem, existem algumas até com luzes da cromoterapia (ciência que estuda o poder das cores para cura). Pensando em todas essas viagens ao relaxamento e a modernidade, esse local ainda deve receber total atenção, pois segundo essa filosofia chinesa, a água sempre está em movimento, e sendo elemento essencial que gera abundância financeira.

Caso não receba atenção necessária, dê adeus à saúde e ao financeiro. Segundo o Feng Shui, este local é o mais negativo da casa e pode desequilibrar a energia dos moradores e das finanças. Mesmo com conforto e funcionalidade, sua função será sugar as energias boas da casa.

Como cuidar deste local:

Tenha o costume de deixar portas, ralos, escoador da pia, sempre fechados e a tampa do vaso sanitário abaixada antes da descarga.

Descarte o lixo diariamente e não acumule roupas sujas.

Mantenha a parte hidráulica perfeita, sem vazamento ou entupimento, e se há mofo ou rachaduras nas paredes, teto, e espelhos trincados ou quebrados. Tudo isso bloqueia o setor financeiro.

As janelas devem ser abertas diariamente para renovar as energias estagnadas. Caso não haja janelas, é aconselhado colocar exaustor no teto, ou utilizar plantas naturais, como suculentas ou lírio da paz. Elas agem com termômetros e purificam o local.

Outra opção para segurar a energia desse local, é colocar um sino dos ventos de som suave, fixado na janela ou um cristal no meio do teto, ou na porta que dá acesso a outros locais.

Utilize objetos decorativos em madeira (a madeira segura a água que gera prosperidade), temas marítimos e essências perfumadas.

As mais indicadas são as de pinho, hortelã ou eucalipto, que podem ser em pedras sanitárias, difusores elétricos ou varetas em essências.

Quadrinhos com temas do mar ou florais são bem-vindos em pontos estratégicos, como na parede que dá acesso ao box ou acima da bacia sanitária.

Ter um novo olhar para o seu banheiro será uma viagem para o relaxamento e para segurar as energias ruins que saem dele.

Você sabia que foi no Egito, por volta de 2.000 Antes de Cristo (a.C), que apareceram as primeiras latrinas e a higiene corporal?

No Brasil, durante muitos anos, o banheiro ficava do lado de fora e o chuveiro era uma espécie de latão puxado por uma corda.

Só no século XVIII houve o avanço arquitetônico e os banheiros passaram a fazer parte da estrutura da casa, agregados ao conforto e ao design da decoração.

Vamos cuidar dos nossos banheiros para que as energias que saem deles não atrapalhem o bom fluxo de outros ambientes.