Todos estes elementos são importantes no Feng Shui.

Conheça um pouquinho dos seus segredos:

Vento: o vento para dissipar as energias estagnadas através dos sinos ou senhores dos ventos, trazendo a fluidez do Chi, com os sons suaves do seu badalar.

Água: a água, com seu fluir sinuoso, através das quedas das cachoeiras, das ondas do mar em movimento, estimulando a serenidade, as emoções e o símbolo de abundância nessa filosofia chinesa. Sem contar, espelhos, vidros, fontes, chafariz, cascatas, quedas d'água, prisma d'água, cores pretas e azul-escuro fazem parte desse elemento.

Natureza: a natureza, a clorofila das plantas, induzindo na busca de um caminho que gera serenidade através do silêncio mental, onde as energias sutis são introduzidas no nosso mental.

Estas são mais algumas conexões com base nessa filosofia chinesa, que não é mágica, mas ajuda. É claro, correndo atrás dos objetivos para que tudo dê certo.

Portanto, saiba que estes elementos atraem sucesso, prosperidade e afasta tudo que é ruim.

RESUMO

Você já viu fachadas de casas, empresas e até cidades cuidadosamente planejadas com imensa área verde, onde se contempla, através das janelas, o fluir da água em movimentos sinuosos, vindas dos chafarizes, cascatas e muitas vezes adornadas de flores e som suave dos senhores ou sinos dos ventos? Saiba que tudo isso não está ali por acaso.

É sinal que a pessoa conhece e sabe da seriedade do Feng Shui. Não só as áreas externas recebem essas prioridades e sim a interna também, trazendo a natureza para dentro, com vasos, floreiras, treliças adornadas com primaveras, mini fontes d'água, onde se ouve o borbulhar suave desse elemento em movimento.

Além disso, os sinos dos ventos com seus acordes suaves, pendurados nas janelas ou sacadas e o glamouroso prisma d'água, quando os raios do sol bate nele, formam flashes de raios coloridos por todos os cantos.

UFA! COMO ESSA FILOSOFIA CHINESA É INFINITA E MARAVILHOSA. VALE A PENA SEGUI-LA. POR QUE NÃO EM NOSSA PÁGINA?

GRATIDÃO.