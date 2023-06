Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

VEJAM A CONTINUAÇÃO DE CADA CICLO LUNAR, COM A CROMOTERAPIA PARA MELHORAR A ENERGIA DE CADA SIGNO.

continua após publicidade .

> LIBRA - Para essa fase lunar para melhorar sua energia no dia a dia e no amor, explore os tons suaves do azul, que acalma o corpo e equilibra a mente, além de deixar o convívio a dois mais harmonioso.

> ESCORPIÃO - Durante essa fase lunar, em especial na lua cheia, seu emocional fica no ápice da flor da pele. Por isso, os tons de rosa são os mais indicados. Eles ajudam a harmonizar sua mente e seus relacionamentos. Se não gostar do rosa, use os tons nudes, indicados tanto para o sexo masculino quando para o feminino.

continua após publicidade .

> SAGITÁRIO- Nessa fase lunar, para os capricornianos, a ordem é usar tons em ouro envelhecido com acessórios dourados, ou tons palha que também estimulam sua energia criativa no amor.

> CAPRICÓRNIO- Nessa fase lunar, em que estará mais motivada(o) a realizar seus objetivos, os tons claro e o contraste em tons quentes, como o vermelho e o tons terra, vão cair muito bem. Em especial em noites apaixonadas.

> AQUÁRIO- O signo mental e da tecnologia, para ficar mais romântico(a) nessa fase lunar, os tons laranja claro e o vermelho suave, vão apimentar o romance, sendo uma ótima alternativa, para se desligar do metal.

continua após publicidade .

> PEIXES- Na mística fase lunar, a paz pede passagem e o branco é a cor que reflete essa busca.

O branco associado a doce energia da lua, promove harmonia e união nas relações pessoais.

RESUMINDO

Para melhorar o astral das nossas relações, devemos sempre cultivar bons pensamentos, deixando pequenas divergências de lado. É difícil, pois cada um tem sua personalidade, mas com uma dose de persistência, companheirismo e dedicação, vamos trilhar os caminhos juntos, rumo a doce energia do amor e dos anjos cupidos.