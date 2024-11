Da Redação

As empresas que estão na frente no processo competitivo, de produção de bens, serviços e industrial empresarial, são as que melhor se adequam as modificações dos ambientes econômicos internos e externos; e, que se movem mais rapidamente as adaptações de mudanças locacionais; de mudanças de preferência do mercado consumidor; e, das mudanças de preferências em relação às leis e as instituições locais regionais, nacionais e internacionais.

As empresas vêm construindo seu aporte competitivo passo a passo, conforme vão driblando as dificuldades de mão de obra, política econômica, de crédito e dificuldades dos fatores de concorrências nacionais e internacionais e, as dificuldades de desenvolverem novos projetos individuais, ou em parceria com outras empresas de seus setores, ou de setores afins. As aspirações de parcerias são muito desejadas, mas que padecem de muitas dúvidas em função da alta regulação, ou de ausência dela em alguns setores.

Os empreendedores sejam de empresas pequenas, médias, ou grandes nesta abordagem competitiva estão sempre buscando eliminar as adversidades, reduzir o processo de incerteza, através da melhoria de informações mercadológicas e tecnológicas e por meio de suas parcerias. Acreditar na nova condição da empresa, de enfrentar as adversidades no mercado - está tanto mais direcionado - quanto maiores forem as capacidades das empresas de alinharem seu propósito de servir ao consumidor; de desempenhar suas atividades e empreender novos produtos e processos, que respondam as aspirações dos consumidores atuais.

Neste contexto, a Estrutura, Conduta e Desempenho das empresas, estão fortemente valorizadas, pela sua capacidade de gerar adaptação acelerada diante dos ambientes econômicos. As estruturas de mercado também podem engessar, ou liberar as empresas para ampliar seu foco competitivo. As barreiras à entrada, estão fortemente atreladas as formas de atuação da empresa no mercado e ao seu ramo de negócio, que pode ser, de maiores barreiras, ou de menores barreiras, ou de nenhuma barreira dependendo de seus segmentos de negócio.

O progresso técnico e de inovações constantes, tem forte apelo, seja quais forem as posições e os tipos de negócios, que as empresas enfrentam, estão fortemente modificando a estrutura competitiva das empresas. Inovação, de processos e de produtos, é um fator que nunca vai cair de moda e do processo de busca de competição das empresas. As empresas estão fortemente buscando a diversificação de seus mercados e de seus produtos; e, neste contexto as expectativas dos consumidores são definidoras, para que as empresas possam alcançar novos níveis de competição.

A abordagem organizacional das empresas, também podem ser amplamente definidoras desse processo competitivo, uma vez que elas podem estar agindo de forma isolada; ou estarem medianamente integradas a uma aglomeração produtiva empresarial; ou estarem atuando fortemente no processo de integração em redes. Esses aspectos podem ser definidores, para a posição competitiva que a empresa possa vir a ocupar em seus mercados de atuação.