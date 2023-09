Da Redação

Não caro leitor e leitora, não estou desejando que as coisas sejam piores do que já estão, mas elas realmente poderiam ser. Como um jovem adulto que já passou por um quadro depressivo, não quero trazer lições de vida como um coaching de podcast sem entrevistador, mas apenas relatar a minha experiência e entregar o que pude aprender até agora.

Quando eu era criança, ouvi pela primeira vez a frase atribuída à uma placa de Chico Xavier que dizia: “Isso também passa...”. A síntese moral dessa citação era que momentos bons e ruins passam, que a vida não é feita apenas de felicidade ou tristeza, tudo é aprendizado. Na infância pouco entendia o que ela significava, hoje ainda luto para aplicá-la na minha humilde percepção e compreensão. Quando sentimos uma dor, seja ela qual for, um dedinho na quina da cama, parece que aquela é a pior dor que já sentimos, ou ainda, do que qualquer um já sentiu. Algumas dores duram minutos, outras dias, algumas podem durar uma vida inteira.

De nenhuma forma quero relativizar a sua dor e, eu sei, que você também tem. Somos seres humanos e sentir dor, seja física, mental ou espiritual, faz parte dessa brincadeira de roda que é viver. Não espere que eu diga que a sua dor é menor que a dos outros e que você deve parar de senti-la, pois não o farei. Não seria justo de minha parte e você não aceitaria, pois eu também não aceito. Entretanto, ela vai passar.

A depressão não é a ausência de felicidade, ao menos para mim, não hoje, mas um dia foi. Elas não são opostas, é possível estar feliz e um segundo depois essa felicidade se tornar tão insignificante que nada faz mais sentido. A empolgação de um projeto novo pode vir acompanhada de um medo da própria incapacidade de realizá-lo e, se o medo for maior que a vontade, ele é capaz de te paralisar. Sentir medo sem ter reais motivos para tal é o pior de todos, pois é aquele monstro que se esconde embaixo da cama, que se esconde quando você acende a luz. Ele está lá, você não vê, as pessoas ignoram, mas ele está lá.

Quando me dei conta que a vida é sobre equilibrar uma balança, as coisas se tornaram mais fáceis. A coragem não é ausência do medo, é a força de superá-lo, logo, ela só aparece quando a situação não está boa. As pessoas só precisam provar que são capazes quando são desafiadas, do contrário, o que seria a vida se não uma narrativa linear sem qualquer emoção?

Atualizei a frase da minha infância, quando percebi que eu não relativizava a felicidade, eu me agarrava a ela firmemente, mas deixava que os medos e as dores do mundo fossem maiores do que ela. Qualquer acontecimento ruim, qualquer doer, poderia ser pior e não foi, isso é um motivo para agradecer. Não ignoro minhas dores e meus problemas, mas estar vivo e consciente para enfrentá-los é ainda um caminho. Um acidente de carro com grande prejuízo é terrível, mas sobreviver a ele é uma benção. Um filho doente é um problema, ter um filho é uma benção. O momento mais crítico é ainda o melhor desfecho, mesmo na perda, a beleza de ter tido. Lembre-se, podia ser pior.

