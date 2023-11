Da Redação

Eu sei, caro leitor e leitora, que toda poesia ou poema causa estranheza, ainda mais em uma coluna de jornal, mas escrever um texto para mim é sempre romantizar a inevitável reflexão sobre a vida. Hora ou outra já nos deparamos com perguntas sobre o sentido da nossa própria existência. As respostas são sempre sobre nossa profissão, nossa família e amigos, mas esquecemos do “eu” em cada uma delas.

Não entenda romantizar como “deixar bonitinho”, mas exagerar nas emoções, sejam elas quais forem. E pensando nisso, e não que eu queira, mas é impossível não pensar na morte. Seja você religioso ou não, a morte é um fator inexorável a vida. Como diria Chicó em O Auto da Compadecida: “Tudo que é vivo morre”. Não importa se você é rico ou pobre, branco ou preto, homem ou mulher, em algum momento você vai morrer. Sei que parece mórbido demais para uma sexta-feira de manhã, mas é verdade e quanto antes entender isso, melhor viverá.

Cada um de nós tem uma missão a cumprir nessa bola azul que gira no espaço infinito. Não fosse a graça de um Grande Arquiteto do Universo, essa “bola” poderia estar um pouquinho mais próxima ou longe do sol, algo que não nos permitiria existir. Se existe um plano para a vida, por que não um que dê sentido a tal existência? Não pode ser apenas coincidência que nos colocou aqui e agora.

Eu me descobri a primeira vez quando virei professor, me redescobrindo a cada novo ano letivo. Entretanto, sem qualquer dúvida para qualquer um que leia ao menos um texto meu ou me ouça falar, foi quando me tornei pai que encontrei meu verdadeiro caminho. Entenda, caro leitor e leitora, que esse não é um ato egoísta, mas a mais pura sensação de amor, que nos torna capazes de querer transformar o mundo se necessário para que eles possam viver melhor e em paz.

Hoje por ser pai, trato melhor os meus alunos, pois é o que espero que meus filhos recebam. Hoje penso na vida política, pois quero que todos possam ter o que eles têm e que eles possam viver em um mundo que os proteja como eu venho fazendo.

Tenho buscado espalhar mais amor, pois sei que ele sempre volta. E sim, eu sei que nem sempre as pessoas retribuem o bem com o bem, mas aí é um problema deles, não meu, não dos meus. Aos que amo, tenho tentado deixar cada vez mais claro o quanto amo para que possam ser conscientes desse amor, não uma mera suspeita.

Quero também receber amor e carinho, pois essa é a força que nos faz continuar firmes no caminho que escolhemos, seja onde e como for, todos merecem amor. Pude ver famílias se fragmentarem por divergências, mas sempre alguém acaba mais quebrado do que outros. Não existe hora certa para consertar os cacos que deixamos por aí, senão agora. Há em velórios tantas juras de amor e tantas flores que, talvez e só se talvez, o falecido tivesse recebido em vida, ainda estivesse vivo.

Todos temos muitos problemas e somos o problema em alguns casos. Mas o momento oportuno para resolvê-los é agora, pois o arrependimento também mata, só que aos poucos. Faça isso agora, caro leitor e leitora, ligue para quem precisa ligar, diga o que precise dizer, mande flores se necessário, só não espere que a pessoa não possa sentir o cheiro das flores.

Ah! Reconcilie-se com você mesmo, talvez seja a pessoa mais difícil de agradar e pedir perdão, mas você merece uma chance de ser feliz consigo mesmo. Acredite em mim, sei que é difícil, mas o amor-próprio é o próprio amor. Se dê essa chance.

