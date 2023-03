Da Redação

O cantor faleceu em 2015

O Professor Bomba gravou um vídeo especial para o "Projeto Apucarana 80 Anos", uma homenagem ao ícone nacional da música sertaneja José Rico.

Ele que nasceu em Pernambuco, veio para a cidade de Terra Rica/PR com apenas dois anos, mas foi aqui em Apucarana, no Distrito de Caixa de São Pedro, que surgiu o grande cantor que conquistou o Brasil. Neste vídeo, você vai conhecer mais um pouco sobre o local onde ele vivia e sua linda trajetória. Veja o vídeo: null - Vídeo por: Reprodução

No dia 4/3, a morte do cantor José Rico, de 68 anos, completou 8 anos. O sertanejo parceiro de 'Milionário' faleceu em março de 2015, em Americana (SP), após sofrer uma parada cardíaca. Ele, que começou sua carreira em Apucarana, no distrito Caixa de São Pedro, conquistou o coração de milhares de fãs com suas canções e sua voz potente.



