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A era do cansaço

Escrito por Da Redação
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A era do cansaço
Autor Foto: Imagem gerada por IA

Talvez você tenha acordado hoje cedo muito cansado, e já esteja assim há muito tempo. O cansaço nos invade por questões diversas: doenças, conflitos pessoais, crises financeiras, emocionais e até a rapidez das informações pode nos cansar, nos exaurir! De fato, vivemos na época do cansaço!

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Em reportagem do mês de dezembro de 2025, veiculada pelo Jornal Folha de São Paulo, alguns dados sobre esse tema nos chamam a atenção. De acordo com a reportagem 61 milhões de brasileiros sentiram cansaço ou esgotamento mental de forma constante em 2025, desse número, 60% são mulheres, 40% homens. Ou seja, o cansaço atinge a todos.

É possível que se não retratados atualmente por esses números, um dia já estivemos neles. Mas o que nos leva a essa situação? Pelo o que de fato vale a pena cansar? Será que estamos cansados por aquilo que merece nosso esforço? São perguntas que apenas nós podemos responder e ao respondê-las, espero que não cansemos.

A perspectiva bíblica lida com temas da vida, com temas da nossa realidade, e um deles é cansaço. A despeito das nossas realizações, conquistas e por mais que elas nos concedam prazer, sempre, no entanto, cansaremos. Ou seja, existe, inevitavelmente um cansaço que atinge todas as camadas, todos os seres, até a natureza anda cansada atualmente.

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Esse cansaço universal nos evoca que somos frágeis e na perspectiva bíblica nos lembra que vivemos num mundo imperfeito, e que nós mesmos também o somos. Embora, existindo esse senso “universal” do cansaço, é possível nos metemos em cansaços evitáveis tais como: O cansaço produzido pela avareza, o cansaço produzido pela falta de perdão, o cansaço produzido pela mágoa. Etc.

Existem pesos que geram cansaço extremo, e a grande surpresa, é que ninguém os colocou em nossos ombros, nós mesmos os colocamos. Ou seja, o que temos refletido, é que em certa medida, é impossível não cansar, pois, o mundo e nós carregamos imperfeições; todavia, existem cansaços específicos e pontuais que podem ser evitados.

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. (Mateus 11:28). Cristo nos convida a ter um descanso verdadeiro. O cansaço da alma, do íntimo talvez seja o maior e mais agoniante, porém, temos refúgio Naquele que também, quando por aqui passou, cansou: “Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte...”(João 4:6), Jesus ao se humanizar e entrar nesse mundo, se submeteu também às limitações humanas, e à marca desse cosmos, o cansaço.

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Por isso, meu caro amigo, se possível desacelere, faça uma pausa! Repense sobre o que de fato vale pena cansar; mas se além do cansaço físico vives num cansaço da alma, busque Aquele que consola, que guia e perdoa, busque Jesus, o único Cristo, que nos oferece descanso.



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