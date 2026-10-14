É possível que você já ficou alguns minutos parados em alguma rotatória de Apucarana, e caso você não avançasse, ainda estaria lá. É possível também que ao chegar em algum estacionamento você tenha encontrado carrinhos de compras espalhados, impossibilitando você estacionar seu carro. Sejam as razões éticas ou não, é perigoso pelas demandas vividas por nós, esquecermos do nosso próximo.

- LEIA MAIS: Decoro quebrado: O olhar de Jesus para a infância



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Vivemos numa era apressada, estressada e cansada; parece que produzimos menos, mas cansamos mais. Jesus certa vez disse: “Olhai as aves dos céus...” (Mateus 6:26). Jesus estava ensinando sobre a necessidade de confiar na provisão de Deus, mas ele o faz nos estimulando a contemplar sua criação.

"Vinde, contemplai as obras do Senhor...” (Salmo 46:8), portando, existe um convite pra todos nós a contemplar, apreciar o belo, apreciar a criação de Deus. Porém, com a correria, afobação do mundo moderno isso parece quase impossível.

O que os textos bíblicos nos estimulam não é uma contemplação mística ou substituir Deus pela criação, mas ao contemplá-la, reconheceremos que existe um agente inteligente por trás de toda criação, Deus! Ele é a fonte de toda ordem, beleza e bom funcionamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como afirmei no começo, parece que estamos aos poucos perdendo a capacidade de ser complacente e misericordioso, e numa coletividade, se nota isso até numa grosseria no trânsito ou em uma pressa absurda que não sobra tempo pra olhar nos olhos do semelhante!

Estamos ficando sem paciência! Sem paciência para ouvir os problemas dos amigos, sem paciência de insistir, sem paciência para perseverar, sem paciência pra tudo! E, quando estamos assim, sempre daremos um jeitinho pra nos esconder, nos furtar e nos encastelar em algum lugar para termos nosso mundinho preservado, nos protegemos tanto, que um dia perceberemos que estamos sozinhos.

O desafio para nós é redescobrimos que relacionamentos vem antes de tudo; que gentileza vem antes da pressa; que o amor substitui o xingamento no trânsito; que afobação só produz confusão!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que tal devolvermos o carrinho de supermercado no lugar devido?

Um abraço!





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



