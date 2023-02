Da Redação

Para falarmos sobre reciprocidade vamos primeiro entender o conceito. De acordo com José Roberto Marques ela se refere a uma troca ou acordo firmado entre duas pessoas ou mais pessoas; de forma resumida é ao ato de dar e receber. Quando alguém recebe um elogio, por exemplo, é comum que responda dizendo que a recíproca é verdadeira, ou seja, que aquilo que foi dito também se aplica a quem falou. O ato de retribuir faz com que se crie um laço positivo com outras pessoas.

Provavelmente você já escutou por aí uma frase que se tornou bastante conhecida, que diz “gentileza gera gentileza” e resume com maestria o que é reciprocidade e como ela pode ser benéfica para a sua vida em todos os sentidos. Quando um indivíduo direciona uma ação positiva a alguém e é retribuído, cria-se uma conexão, fortalecendo os vínculos.

A reciprocidade é transformadora e cria uma relação de empatia e confiança entre os seres humanos. O psicólogo norte americano Abraham Maslow, criador da Hierarquia das Necessidades Humanas, constatou em suas pesquisas que o reconhecimento é um fator de grande impacto na realização do ser humano. Por isso, costumamos ficar tão felizes ao recebermos um elogio, um presente ou qualquer outro gesto e carinho vindo de alguém.

Observação importantíssima a se fazer é que a principal Lei da Reciprocidade diz que os gestos devem ser completamente espontâneos e sem segundas intenções. Para isso, basta que retribua algo de bom que alguém lhe fizer da maneira que estiver ao seu alcance e o faça de coração, sem desejar obter qualquer tipo de vantagem. Vale lembrar que existem situações em que a retribuição não virá, pode demorar ou nunca acontecer, então, evite criar expectativas e mantenha o foco apenas nas suas boas atitudes.

Quando se empenhar em fazer o bem, mesmo que a pessoa que recebeu a sua ação não retribua, tenha a certeza de que, de alguma forma, o universo irá retribuir, pois você está alimentando uma importante corrente de energia positiva. Cerque-se do bem, tenha atitudes produtivas e verá como sua vida irá mudar para melhor.

Ao fazer o bem sem olhar a quem, exercitar sua bondade e sua vontade de ajudar, está contribuindo para um mundo melhor criando ambientes mais positivos para si e para as pessoas ao seu redor, onde a gentileza, o respeito, a boa vontade e a compaixão reinam e você pode viver em paz com os seus amigos, familiares e colegas de trabalho.

Outro benefício da reciprocidade é que quando também precisar de ajuda, terá grandes chances de receber auxílio de alguém para quem já tenha feito algo de bom, pois o sentimento de gratidão caminha junto com o de reciprocidade.

Entendemos então que nas relações sociais, a reciprocidade é de extremaimportância e como exemplo trago um olhar para o casamento, em que é necessário que as duas partes estejam empenhadas em cultivar o amor que sentem. Quando apenas um dos lados se esforça para fortalecer os laços de união, em algum momento irá se cansar e são grandes as chances de ocorrer um distanciamento, que posteriormente pode levar a um rompimento.

Se você deseja manter bons relacionamentos com aqueles que são especiais para você, encontre formas de retribuir o carinho e o amor que recebe. Isso pode ser feito das mais diferentes maneiras e, claro, sempre de acordo com a sua personalidade. Gestos simples do dia a dia são capazes de transformar o dia de uma pessoa. Além disso, quanto mais retribuir, mais estará incentivando os outros a continuarem agindo de forma positiva e, assim, manterem esse círculo virtuoso.

Quando se trata de relacionamentos, é importante, também, observar se a outra parte está disposta a agir com reciprocidade. Caso perceba que está faltando dedicação, procure manter o diálogo para que possam se entender e descobrir os motivos de estar agindo assim. “É possível que uma pessoa ame sem querer receber esse amor de volta? Há algo tão puro? Ou o amor, por sua natureza, é uma relação de reciprocidade, como oceanos e nuvens, em que ocorre a evaporação da água do mar e o reabastecimento através da chuva?” – Alan Lightman.

A reciprocidade é poderosa, aproxima as pessoas, as leva a compartilhar sentimentos, apoio, conhecimento, gratidão. Como é bom demonstrar carinho por alguém e perceber que é recíproco, isso faz bem para a alma, pois fortalece nosso sentimento de pertencer. Os benefícios podem ser percebido nos relacionamentos, nos negócios e na forma com a qual as pessoas envolvidas se sentem.

Sabe aquela expressão que diz que colhemos aquilo que plantamos? É exatamente assim que acontece com a reciprocidade. Cabe a você decidir como será a sua colheita, e, claro, eu espero que seja sempre farta, com frutos positivos e cheia de luz!

