Veja homenagem feita em comemoração aos 79 anos de Apucarana

Vídeo homenageia os 79 anos de Apucarana

Apucarana completa 79 anos neste sábado, dia 28 de janeiro. Para comemorar a data especial, o professor Guilherme Bomba preparou um vídeo com o poema "Crepúsculo" escrito pelo jornalista e historiador Francisco Soares Dias Sobrinho, o "Seu Chiquinho", que morreu em agosto de 2019. Além disso, todas as imagens são de autoria de Bomba.

"Apesar de ter nascido em Minas Gerais, sem dúvida era um apucaranense assim como todos que escolheram essa cidade como lar. Apucarana completa 79 anos neste 28 de janeiro, história de lutas e resistências, de um povo forte, vindo de todos os cantos do mundo. Japoneses, italianos, alemães, ucranianos, árabes. Aqui muçulmanos e judeus aqui eram irmãos, como sempre deveria ser. Não podemos esquecer dos indígenas que deram o nome a região", comenta o professor durante a gravação.

Veja o vídeo na íntegra:

