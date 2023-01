60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro bate recorde de inscritos

Da Redação

Prova Pedestre 28 de Janeiro acontecerá no próximo dia 28

Com as inscrições tendo sido prorrogadas até este domingo (22), a 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que acontecerá no próximo dia 28 pelas ruas de Apucarana, teve nessa sexta-feira (20) a quebra de recorde de atletas inscritos, superando assim o número de participantes em 2020, que foi de 3.358 corredores no geral. Até agora se inscreveram 3.389 atletas, sendo 692 na Vinteotinha, 1.774 na prova de 5 Km, 886 na corrida de 10 Km e 37 paratletas. A tradicional corrida faz parte das comemorações do aniversário de 79 anos de emancipação política e administrativa do município.

O prefeito Junior da Femac comemora a quebra do recorde com muita satisfação. “Estamos felizes pela procura dos atletas que fizeram as suas inscrições e pelo recorde que foi quebrado nessa sexta-feira, comprovando que a corrida é de grande importância no cenário do pedestrianismo nacional. A cada ano a Prova Pedestre 28 de Janeiro mostra a sua força, trazendo competidores internacionais e também contando com os melhores atletas do nosso país”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, também vibrou com o número de inscritos. “É uma felicidade enorme poder ver que a prova é importante e tão prestigiada pelos competidores que adoram correr em nossa cidade. Com certeza a corrida será uma festa, começando com a disputa da Vinteoitinha que chega a quase 700 inscritos. Isso é muito bom, pois mostra que as crianças e os jovens estão praticando esporte e buscando uma vida saudável”, disse o professor Grillo.

As inscrições da 23ª edição da Vinteoitinha e das provas de 5 e de 10 Km seguem abertas até às 23h59 desse domingo (22) no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28.

Mais informações da competição apucaranense podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

