Delegado de SP é preso em Curitiba por ameaça e injúria contra ex-namorada

Um delegado da Polícia Civil de São Paulo foi preso e autuado em flagrante em Curitiba pelos crimes de ameaça e injúria. A confusão que resultou na detenção do delegado aconteceu em uma casa noturna. A assessoria de Imprensa da Polícia Civil do Paraná confirmou veracidade do caso e detalhou que “o problema teria ocorrido quando o homem encontrou uma ex-namorada no local”.

Segundo apuração da Polícia Civil, uma ex-namorada do delegado estava na casa noturna quando ele chegou e teria começado uma discussão. Ele teria ameaçado a ex com uma arma. A mulher já obteve medida protetiva expedida pela Justiça desde 2015. A decisão o impede de aproximar da mulher, mas foi desrespeitada.

Coincidência?

A polícia investiga se o encontro foi uma coincidência apenas, ou se ele veio à Curitiba para procurá-la. O delegado foi preso, mas pagou fiança de R$ 10 mil e aguarda em liberdade a decisão da Justiça sobre decretação de prisão preventiva ou não.