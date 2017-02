Moça vai parar em hospital após ficar com cobra de estimação presa no lóbulo da orelha

Uma moça americana foi parar em um hospital após ter ficado com sua cobra de estimação presa no lóbulo da orelha direita. O caso ocorreu recentemente, em Oregon, nos Estados Unidos, onde Ashley Glawe reside. Ela estava brincava com o réptil quando aconteceu o incidente.

Em uma rede social, a jovem detalhou o fato inusitado. "Eu estava segurando minha cobra quando essa estúpida viu um buraco, que vinha a ser o lóbulo da minha orelha, e achou que era uma ideia brilhante tentar passar por ele. Tudo aconteceu muito rápido", relatou ela, que acrescentou: "Antes mesmo de eu perceber o que estava acontecendo, já era tarde demais. Agora, acredite se quiser, eu estou em uma sala de emergência de um hospital com Bart preso na minha orelha. Por que eu estou sentindo que essa é a primeira vez que algo assim acontece por aqui?".

Em uma rede social, a jovem detalhou o fato inusitado - Foto: Facebook/Ashley Glawe

Impressionados no Facebook

No Facebook, internautas se mostraram impressionados com o ocorrido. A publicação de americana já ultrapassou os 30 mil compartilhamentos. Por sorte, os médicos conseguiram usar vaselina e, após uma pequena incisão no lóbulo de Ashley, o animal foi "libertado". A moça e a cobra passam bem.

As informações são do portal Metro