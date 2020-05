Sicredi doa materiais de proteção e desinfecção para equipe de saúde de São João do Ivaí

A agência do Sicredi de São João do Ivaí fez uma doação na última semana de materiais de proteção e de desinfecção para a equipe da Secretaria de Saúde do município. O kit entregue contém álcool em gel, detergente máscaras e luvas.

Os matérias foram entregues para a secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida, e integrantes da equipe de Vigilância Sanitária. “Muitas pessoas e empresas da cidade estão fazendo doação de insumos, para que possamos trabalhar com maior segurança no enfrentamento ao coronavírus. São doações que nos ajudam muito neste trabalho de enfrentamento”, afirmou a secretária.

