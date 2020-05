Região não registra novos casos de coronavírus nesta terça

A região não registrou novos casos de coronavírus nesta terça (28) e segue com 47 pessoas infectadas e 7 mortes. Segundo a Autarquia Municipal de Saúde, Apucarana continua com 15 casos confirmados, 9 pessoas em investigação, sendo que duas estão internadas, além de 7 pacientes em isolamento domiciliar e duas mortes.

No Paraná, o número de casos de covid-19 chegou a 1271, 851 pessoas estão curadas e liberadas do isolamento e 77 morreram por consequência da doença. A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou também que vai utilizar o critério de confirmação clínico/epidemiológico. Para a confirmação nesse critério a pessoa deve ter tido contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para Covid-19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas. Segundo a Sesa, os diagnósticos eram realizados por meio de exames realizados laboratorialmente, método RT-PCR, e testes rápidos enviados pelo Ministério da Saúde.

Enquanto o método RT-PCR analisa se o organismo do paciente está com o vírus e por isso é realizado nos primeiros dias de sintomas, nos testes a verificação é para saber se a pessoa já teve a doença e o organismo produziu anticorpos. Esses testes rápidos utilizam amostras de sangue. A execução e a leitura da presença de anticorpos devem ser realizadas por profissionais da saúde. O resultado é verificado após 15 minutos.

Brasil

O Brasil bateu novo recorde de mortes em um dia em razão da pandemia do novo coronavírus, com 474. Segundo atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem, o total subiu para 5.017, aumento de 10,4%.

O Brasil chegou a 71.886 pessoas infectadas. Nas últimas 24 horas foram adicionadas às estatísticas mais 5.385 casos, aumento de 8,1% em relação a ontem, quando foram registradas 66.501 mil pessoas nessa condição. Foi o segundo maior número em um dia, perdendo apenas para o sábado (25), quando foram acrescidos 5.514 novos casos ao balanço.