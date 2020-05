Polícia Ambiental apreende armas de fogo na casa de pescador, em Lunardelli

Em atendimento a denúncia de pesca ilegal e armazenamento de peixe Dourado em uma residência no município de Lunardelli, a equipe da Polícia Ambiental foi até a casa do denunciado e com a autorização do morador realizou fiscalização.

O denunciado, trata-se de pescador profissional e na residência não foi localizada nenhuma irregularidade, somente diversos apetrechos de pesca. No entanto no interior da casa, os militares encontraram duas espingardas calibre 36, sem as devidas documentações.

Diante do exposto as armas de fogo e o indivíduo foram conduzidos para a delegacia de São João do Ivaí para os procedimentos cabíveis.