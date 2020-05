Homem bêbado e sem CNH causa acidente e é preso em Bom Sucesso

Um homem embriagado e sem habilitação foi preso após colidir contra o muro de uma casa. O acidente ocorreu na Rua Alderico Nunes da Costa, em Bom Sucesso no começo da madrugada desta sexta-feira (1).

Testemunhas chamaram a Polícia Militar (PM). A equipe ao chegar no local encontrou o motorista do carro, um VW Parati, que estava em visível estado de embriaguez.

A PM realizou o teste do bafômetro, que apontou 1,11mg/l, comprovando o crime. O homem foi levado para o Hospital Municipal e depois para a delegacia de Jandaia do Sul. Conforme a PM, a colisão causou a queda do muro e danos no veículo, mas não feriu outras pessoas.