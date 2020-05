Empresário doa 2.5 mil máscaras para São João do Ivaí e Godoy Moreira

O proprietário da empresa Empório Hookah, de São João do Ivaí, Diego Costa, está com seu comércio fechado há mais de 15 dias, sem qualquer giro de capital, mas ele prefere enfrentar o momento com otimismo e solidariedade.

Foto: Reprodução Canal HP

Diego reside em Curitiba e também é dono de uma grife de roupas para ballet. Ele reconhece que o momento é difícil financeiramente, mas a pandemia não é uma brincadeira. O empresário disse que as máscaras foram confeccionadas em seu ateliê, seguindo todos os protocolos sanitários.

As máscaras serão doadas, preferencialmente, para pessoas acima de 40 anos ou jovens que tem alguma doença crônica ou que se enquadram no grupo de risco.

Serão 1.5 mil máscaras disponíveis para São João do Ivaí. A entrega será feita neste sábado (02), das 08:00 às 12:00, e das 13:00 as 17:00, na Empório Hookah, localizada na Rua General Carneiro, no centro. O comércio estará de portas fechadas, sem venda de produção. A funcionária estará neste dia especialmente para entrega das máscaras.

Para Godoy Moreira, serão destinadas 1.000 máscaras. A distribuição será feita a partir da próxima segunda-feira (04), na Farmácia Drogramais Globo, da Renata Verri.