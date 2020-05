Contra coronavírus, Sanepar faz desinfecção de área externa de hospitais e asilos da região

Funcionários da Sanepar aparamentados com roupas especiais realizaram na manhã desta quarta-feira (29), a desinfecção de entornos de hospitais de asilos nos municípios de Ivaiporã e São João do Ivaí. Na quinta-feira (30) a equipe de desinfecção continua o trabalho na região, em Apucarana, Califórnia e Rolândia.

A iniciativa é realizada pela Sanepar em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e apoio da Polícia Militar, que faz o isolamento da área e a segurança do trânsito. A operação visa proporcionar condições de segurança aos usuários e colaboradores dos hospitais e asilos contra os impactos causados pelo novo coronavírus.

Em Ivaiporã, a desinfecção aconteceu nos arredores do Hospital e Maternidade Ivaiporã, no Instituto de Saúde Bom Jesus, Pronto Atendimento Municipal (PAM) e Recanto dos Velhinhos do Lar Santo Antônio, e em São João do Ivaí no Asilo São Lourenço.

Para Mauro Zurlo, presidente do Recanto dos Velhinhos do Lar Santo Antônio uma medida a mais de segurança para a proteção da pessoas. Ele também agradece a preocupação da Sanepar com os idosos. “Este trabalho para o Lar Santo Antônio é uma benção, porque são 56 idosos que moram lá. E se um pegar a doença, a grande possibilidade do vírus pegar todos. Então a gente agradece essa atitude”.



Foto: Reprodução http://tnonline/

Ainda segundo Zurlo, o recanto vem tomando todas as medidas protetivas para a proteção dos idosos e funcionários. “Há aproximadamente 50 dias está proibida da entrada de parentes e visitas, estamos usando todo tipo de proteção individual para os funcionários e está funcionando e Graças a Deus, não tivemos nenhum caso”.

No decorrer da ação foram tomadas medidas protetivas, como isolamento e interdição de acessos para garantir a segurança da população e dos profissionais que participaram da atividade.

O trabalho é feito com caminhão hidrojato carregado de hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa). Por dia, o caminhão utiliza aproximadamente 6 mil litros do desinfetante.