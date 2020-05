Centro de Assistência Social de Borrazópolis é alvo de furto

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Borrazópolis foi alvo de furto no último final de semana.

De acordo com a Polícia Militar, a solicitante relatou que deixou o local no sábado (2), por volta das 17 hora retornando na segunda-feira às 07 horas. Ela encontrou várias salas reviradas, sendo furtados uma impressora HP 1120, cinco violões e aproximadamente 10 capotrastes.

Os veículos do CRAS também foram mexidos pelos criminosos, sendo danificado as fechaduras, a grade dianteira e forçado o capô de um GM/Corsa. De um FIAT/Pálio foi furtado a bateria, e no veículo GM/Prisma também foram danificadas as fechaduras.