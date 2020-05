Uma casa no Sitio Santa Terezinha foi alvo de bandidos na última semana. O proprietário registrou o Boletim de Ocorrência no sábado (2), no Destacamento da Polícia Militar de Borrazópolis.

A vítima explicou aos policiais que saiu da casa no dia 21 de abril só retornando no sábado. Ao chegar no local, notou que a porta havia sido arrombada e foram furtados do interior da residência vários itens. O proprietário não sabe quem pode ter cometido o furto.