Prefeitura de Cambira distribui kits de combate ao coronavírus

A Prefeitura de Cambira iniciou nesta quarta-feira (29) a distribuição de kits de combate ao coronavírus a todos os moradores. A distribuição dos kits se iniciou no distrito de Sete de Maio e em parte da zona rural do município. No total, serão entregues, até a próxima semana, 10 mil pacotes.

A distribuição está sendo realizada pelas equipes das secretarias de Saúde, Educação e Esporte do município. Agentes de saúde e membros da Vigilância Sanitária estão acompanhando todas as entregas para orientar a população.





Foto: Reprodução





O prefeito de Cambira, Emerson Toledo, destacou a importância deste esforço que a prefeitura vem fazendo. “Esta ação tem como objetivo o combate à disseminação do Coronavírus e faz parte do nosso plano de contingenciamento, formulado em reuniões com nosso Comitê de Operações Emergenciais e o Conselho Municipal de Saúde”.

Os kits contêm um frasco de álcool em gel de 500 ml, um frasco de sabonete líquido também com 500 ml, máscaras de tecido laváveis para todos integrantes das famílias e um informativo sobre os cuidados e prevenções contra o coronavírus.





Foto: Reprodução





Nesta quinta-feira (30), devem receber os kits os moradores dos bairros Residencial Bela Vista, Pérola e Cruzeiro. A previsão é finalizar as entregas em toda a cidade até a próxima semana. O fim dos trabalhos irá depender da chegada das máscaras. Por enquanto, a Prefeitura de Cambira recebeu o primeiro lote, com 4 mil máscaras, devendo receber novos lotes nos próximos dias, totalizando 10 mil itens.

“A hora é de se prevenir. Somos fiscais de nós mesmos e vamos cuidar das nossas famílias. A nossa prioridade é a vida e saúde da nossa gente. Agradeço a toda a minha equipe e todas as secretarias, que vêm trabalhando no combate ao coronavírus. É um tempo de união e solidariedade. Tenho a certeza que vamos vencer juntos”, ressaltou Toledo.





Foto: Reprodução