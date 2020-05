Marilândia do Sul contrata técnicos de enfermagem

O município de Marilândia do Sul está fortalecendo o setor de saúde com a contratação de profissionais, como os novos técnicos de enfermagem, que devem começar a trabalhar nas próximas semanas. A prefeitura publicou nesta quinta-feira (30) a classificação dos participantes do processo de seleção simplificado (PSS).

Como não houve nenhum questionamento, os trabalhos da comissão seguem agora para a última etapa, que é a formalização do resultado, antes da homologação feita pelo prefeito Aquiles Takeda, que deverá acontecer já na semana que vem.

Sete Técnicos de Enfermagem que se inscreveram para a função, estão classificados para preencher as vagas de contratações e também o cadastro de reserva, já que existe a possibilidade de chamamento de mais profissionais ao longo dos próximos meses. O objetivo dos novos contratos é atender a demanda municipal, durante o período de enfrentamento do novo coronavírus, visitando também a eventual substituição de profissionais afastados por conta da doença.

A previsão é de que a equipe da Secretaria de Saúde receba a liberação ainda na semana que vem para iniciar a convocação dos novos contratados. "Saúde de qualidade também se faz com profissionais preparados. Temos buscado os mais qualificados para compor a equipe, e é o que a prova de títulos do PSS nos mostrou. Estamos fazendo o melhor para que todos os recursos necessários, sejam usados de forma adequada, garantindo a vitória da comunidade durante esse período difícil", comentou a secretária de Saúde, Maria Berçaline.