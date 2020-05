Jandaia do Sul recebe recursos para aquisição de ultrassom

O município de Jandaia do Sul vai receber uma verba de R$ 180 mil para aquisição de um aparelho de ultrassom. O recurso vem através da Resolução da Secreta Nº 768/2019, que faz repasse financeiro para investimento na rede de serviços públicos de saúde visando aquisição de equipamento.

O pedido foi realizado através de um requerimento do vereador professor Cláudio Gobetti, feito em fevereiro ao secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O prefeito Benedito José Pupio, o Ditão, reforçou o pedido do vereador em documento enviado a Sesa no mês passado.

A Prefeitura de Jandaia do Sul, que ainda não dispõe de aparelho de ultrassom, é quem irá realizar a aquisição do aparelho que, em breve, estará à disposição do departamento de Saúde, atenderá toda a população que necessita de diagnósticos por imagem, agilizando o atendimento.