Proprietário de tabacaria é preso em Ivaiporã, por tráfico e venda de bebida alcoólica para menor

A equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar prendeu o dono de uma tabacaria localizada na Av: Aparício Bitencourt, no centro de Ivaiporã. Ele é suspeito de tráfico de drogas e por vender bebidas alcoólicas para menor. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (2) para domingo (3).

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a equipe ROTAM havia reforçado o patrulhamento nas proximidades da tabacaria devido a denúncias de tráfico de drogas. No sábado, a equipe visualizou um indivíduo em frente ao local em atitude suspeita negociando com proprietário do estabelecimento, alguns instantes depois chegou um motociclista, e após o suspeito pegar duas sacolas saiu na garupa.

A equipe fez um breve acompanhamento e realizou a abordagem, sendo identificado o garupa como um adolescente de 17 anos. Dentro das sacolas duas caixas de cerveja contendo 24 latinhas. Foi ainda foi localizado na carteira um cigarro de maconha pesando 0,40 grama. Questionado sobre a droga e a bebida alcoólica o adolescente afirmou que havia comprado a bebida na tabacaria por R$ 66,00 reais e o cigarro de maconha também teria pego no mesmo local com o proprietário.

Diante do flagrante, a equipe foi até o estabelecimento e realizou abordagem em outros três indivíduos que estavam realizando compras, sendo que com um deles foi encontrado uma porção de maconha pesando 10,4 gramas. Ao realizar buscas no estabelecimento foi localizado no caixa da empresa um cigarro de maconha pesando 0,40 gramas, idêntico ao apreendido com o adolescente.

Diante dos fatos o proprietário recebeu voz de prisão pelos crimes de trafico de drogas e fornecer bebida alcoólica para menor. Após ser levado ao hospital para exame de covid-19 foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Policia.

O dinheiro do caixa em diversas cédulas totalizando R$ 661,00 também foi apreendido. O dono da tabacaria tem diversas passagens pela polícia. O condutor da motocicleta abordada que se identificou como mototaxista e não possuía nada de ilícito foi liberado no local.