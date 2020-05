Um WV Gol pegou fogo na manhã desta quarta-feira (29) na Av. Paraná, em frente à Casa Esperança, no centro de Ivaiporã. A causa do incêndio, segundo testemunhas, teria sido uma pane elétrica no automóvel WV Gol.

O motorista conseguiu escapar em segurança. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a via avenida precisou ser interditada, prejudicando o trânsito no local por cerca de 20 minutos.