Foto: Reprodução

A Policia Militar prendeu e encaminhou à 54ª Delegacia Regional de Polícia um motorista suspeito de embriaguez ao volante na manhã desta terça-feira (28).

Conforme informações de testemunhas, o motorista que dirigia um Monza azul colidiu com dois veículos que estavam estacionados na Av. Brasil. Quando tentava fugir do local ele ainda colidiu com uma motocicleta na Rua Ponta Grossa, e acabou sendo detido por populares.