Moto com alerta é recuperada pela ROTAM e dois menores são apreendidos, em Ivaiporã

Uma motocicleta com alerta de furto foi recuperada pela equipe da Rotam, no início da noite de sábado (2) durante patrulhamento na Av. Aparício Cardoso Bitencourt, em Ivaiporã. Dois menores que estavam como ocupantes do veículo, foram apreendidos.

O chassi da motocicleta encontrava-se pinado, porém ao consultar o número do motor foi constatado que a placa verdadeira estava com alerta de furto em data de 31 de dezembro, do ano passado.

O condutor de 15 anos e garupa de 17 anos relataram aos policiais que a moto foi adquirida de uma pessoa de 17 anos. O citado já foi apreendido outras vezes por furto de motocicleta e peças.