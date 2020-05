Homem é flagrado traficando drogas e atiça pit bull contra policiais da ROTAM

Um homem foi preso pela ROTAM na tarde de sábado (2) por tráfico de drogas na Rua Leopoldina, Jardim Belo Horizonte, em Ivaiporã. Durante o flagrante, o suspeito resistiu à prisão e atiçou um cachorro pit bull que atacou um dos policiais.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 17 horas, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Leopoldina nas proximidades de uma residência que tem várias denúncias de tráfico de drogas, quando avistaram um motociclista recebendo algo do morador.

Logo após a saída, o motociclista foi abordado e jogou no chão uma bucha de cocaína pesando 0,7 gramas. Questionado sobre a droga, o abordado revelou que tinha comprado na casa onde ele tinha acabado de sair, e pago pelo entorpecente a quantia de R$ 40,00.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, a equipe foi até o local. Como a casa tem um cachorro da raça pitbull, a equipe optou entrar pelos fundos. O suspeito foi surpreendido sentado no sofá e tentou empreender fuga pela porta da frente, resistindo à prisão com socos e empurrões.

Ato continuo o mesmo atiçou o cachorro pit bull contra o militar, sendo que de imediato o animal avançou saltando sobre o peito do policial que efetuou um disparo de arma de fogo contra o cachorro. O homem ainda tentou se desvencilhar de 9 gramas de cocaína; mas foi contido e algemado.

Em buscas pela casa com o auxílio da equipe do CPU e da viatura 12610 foi localizado mais quatro porções de maconha embaladas pronta para venda pesando 7,49 gramas, e ainda duas porções de maconha em plástico branco pesando 12,3 gramas, além de produtos para preparação da venda dos entorpecentes.

No bolso do infrator foi encontrado R$ 153,00 em cédulas e R$ 2,00 em moedas, e ainda no interior do carro dele mais R$ 2.037,00 em cédulas de diversos valores. Diante dos fatos, objetos, entorpecentes e os indivíduos foram conduzidos à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.