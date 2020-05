Em Ivaiporã PM registra dois acidentes com carro no feriado

Dois acidentes de trânsito envolvendo carros foram registrados pela Polícia Militar (PM) durante o feriado do dia do trabalho, em Ivaiporã. Os acidentes não deixaram pessoas feridas, no entanto, nos dois casos os motoristas que causaram a colisão fugiram do local.

Na madrugada, a equipe em patrulhamento pela Av. Castelo Branco se deparou com um EcoSport branco abalroado sobre a calçada, e segundo a condutora um Celta havia cruzado a preferencial provocando o acidente e tomou rumo ignorado.

Na Av. Maranhão, por volta das 19 horas, próximo ao Bar do Marinho, um Corsa roxo colidiu em dois veículos estacionados e se evadiu. do local tomando rumo ao centro. A colisão atingiu a lateral traseira de um Palio azul e pneu de traseiro. Uma Saveiro prata teve danos no retrovisor, risco na lateral esquerda e entortou a roda da frente.