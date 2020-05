Corpo de Bombeiros controla incêndio à residência, em Ivaiporã

Um incêndio foi controlado em uma casa mista (alvenaria/madeira) nesta quarta-feira (29), na Rua Sebastião Prestes, Vila Nova Porã, em Ivaiporã. Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais.

Segundo informação do 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros, os militares foram ao local e conseguiram controlar as chamas. Dos seis cômodos da casa as perdas maiores foram em um dos quartos, na sala de estar e cozinha.

A moradora é mãe de um aluno da Escola Municipal Bento Viana e a direção está organizando uma campanha para arrecadar alimentos, móveis e roupas, para a família.

Ao todo foram utilizados 2.5 mil litros de água para fazer o combate e o rescaldo. Ainda não há informação do que tenha provocado as chamas, que iniciaram por volta das 13 horas.