Construção da Praça França vai valorizar comércio e facilitar trafegabilidade na área central

Esta semana, a Prefeitura de Ivaiporã iniciou a fase final da obra de construção da Praça França – conforme estava previsto no projeto, por meio dos Departamentos Municipais de Obras e Meio Ambiente. A obra é executa com recursos do Ministério do Turismo, que devem se obrigatoriamente ser investidos no setor.

Além de revitalizar a área central, valorizando o comércio e facilitando a trafegabilidade, crianças, adultos, idosos e cadeirantes poderão circular com mais facilidade, enquanto os motoristas, motociclistas e ciclistas poderão retornar sentido Lovely Presentes x Magazine Luiza sem precisar voltar pelo Banco do Brasil.

Embora a obra encontre-se em andamento é possível observar a amplitude da Avenida Souza Naves, especialmente quem segue sentido Farmácia Onnix 24 horas x Prefeitura de Ivaiporã, e as fachadas das lojas, após a retirada apenas da espécie Ficus que causava grandes prejuízos, como o rompimento de tubulações subterrâneas e destruição de calçadas – permanecendo as espécies Aroeira e Ipê.

O coordenador do Setor de Serviços Urbanos, Valdinei Szlapak, explicou que o Departamento Municipal de Meio Ambiente recebia em média 10 reclamações semanais de motoristas que lamentavam a quantidade de fezes de andorinhas e pombos sobres os carros – além do perigo que representavam para a saúde humana. “As queixas de galhos caindo nos para-brisas dos veículos também eram constantes. Por isso, a Prefeitura de Ivaiporã irá substituir a espécie Ficus por outra adequada ao espaço público”, acrescentou Szlapak.

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, explicou que a proposta é reurbanizar e valorizar os espaços públicos, e torná-los mais atrativos para a população. “Nos dias mais movimentados no comércio as crianças, idosos e cadeirantes, por exemplo, poderão aproveitar para se expor ao sol pela manhã enquanto os familiares fazem compras, sempre observando o horário indicado por dermatologistas e a distância social em época de pandemia”.

O projeto da Praça França, que iniciou na rotatória em frente à Prefeitura, foi distribuído em 5 trechos. Ou seja, trecho 1 (rotatória), trecho 2 (Torre Eiffel), trecho 3 (triângulo), trecho 4 (revitalização) e trecho 5 (retorno) conforme é possível conferir na perspectiva do projeto.