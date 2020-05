Caixa abre mais cedo, mas fila para receber R$ 600,00 continua em Ivaiporã

Muitas pessoas voltaram a madrugar na porta da agência da Caixa Econômica Federal em Ivaiporã nesta segunda-feira (4), primeiro dia do horário especial de atendimento que passou a abrir às 8 horas. Por volta das 4 horas, a fila era tão grande que já dobrava o quarteirão.

Nesta segunda-feira receberam o auxilio de R$ 600,00, pela poupança social digital do banco, os beneficiários nascidos em setembro e outubro. Na terça-feira recebem o benefício nascidos em novembro e dezembro.

O pedreiro Milton Cavalca foi uma das pessoas que chegaram de madrugada, e após receber a senha, por volta das 10 horas, retornou e entrou em nova fila para receber o benefício. “Cheguei às 4 horas, e a minha senha é para as pessoas que vão receber às 10h30, agora a fila está menor, mas o Governo poderia achar um jeito melhor de fazer o pagamento”.

Na fila muitas pessoas reclamavam do tempo de espera e da aglomeração, e alguma pessoas sugeriam que as parcelas do auxílio emergencial também tivesse a opção de ser em cheque emitido pelo Governo Federal e enviado aos beneficiários pelos Correios.

“Seria bem mais fácil para todo mundo e não ia ter essa aglomeração. Para trocar a gente dava um jeito, iria no banco ou na lotérica na hora que não estivesse tão lotado. Eu mesmo iria pagar as contas no mercadinho perto de casa e pegar o troco”, sugeriu Maria José Fernandes uma das beneficiárias do auxílio emergencial.

Nos Estado Unidos o pagamento do auxílio emergencial é feito através de cheques.