Boletim do Departamento da Saúde confirma mais 2 casos novos de Covid-19, em Ivaiporã

A prefeitura de Ivaiporã através do Departamento Municipal de Saúde confirmou no início da noite desta terça-feira (28) mais dois casos de COVID-19. Tratam-se de duas pacientes do sexo feminino (51 e 76 anos), que tiveram vínculo epidemiológico, ambas estão bem e encontram-se em isolamento domiciliar.

Foto: Reprodução Assessoria PMI

Os números foram divulgados no informativo diário do município por volta das 18 horas, após o fechamento do boletim diário divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Com mais esses dois casos Ivaiporã soma agora 10 casos com teste positivos, desses nenhum paciente está internado em unidade hospitalar, seis pessoas já se recuperaram da doença e dois óbitos.

Ainda, conforme o informativo, desde o dia 16 de março até agora o município contabilizou 85 notificações de pessoas suspeitas do novo coronavírus, desses 73 com resultado negativo e dois aguardam resultado em seus domicílios.