Amigos e familiares se despedem de Ângelo Seixas, morto em acidente de trânsito

Sob forte comoção, o corpo do empresário Ângelo Seixa, 49 anos, foi enterrado na tarde de domingo (3) no Cemitério Municipal de Ivaiporã. Familiares, amigos e grupos de motociclistas de Ivaiporã e região foram em prestar as últimas homenagens ao empresário.

O velório que foi realizado na Capela Aliança teve início às 13h30, o sepultamento por volta das 16h30. Ângelo que era proprietário de uma Auto Elétrica morreu em acidente de trânsito no sábado na rodovia BR 282, na região de AlfredoWagner, em Santa Catarina.

WatsApp Cláudio Henrique

De acordo com mensagens de amigos na internet, ele era muito querido em Ivaiporã e na comunidade de motociclistas. O empresário é de família tradicional na cidade, filho do pioneiro Luiz Seixas e Terezinha Seixas, e marido da professora Sandra Rodrigues.

Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de afeto e de carinho que traduziam a paixão de Ângelo pelo motociclismo.