Prefeitura de Faxinal adquire respirador e aspirador cirúrgico

A Prefeitura de Faxinal em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a compra de um respirador, para equipar o hospital municipal. O anuncio da aquisição do equipamento foi feito na quinta-feira (30) e já está à disposição do município. A prefeitura também adquiriu um aspirador cirúrgico.

Para o prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD) os aparelhos são de muitíssima importância nesse momento crítico que o pais está passando.

“Agora nossa equipe de saúde pode contar com respirador pulmonar. Este equipamento vem a somar nos nossos esforços para combater e enfrentar o coronavirus, mas também pode continuar a ser utilizado nos atendimentos emergenciais salvando vidas”, disse Gallo.

A compra foi realizada graças ao empenho dos profissionais de saúde em buscar os aparelhos, em um momento onde todos os municípios se mobilizam e há falta deles no mercado. Os investimentos nos aparelhos foram na ordem R$ 43 mil, recurso previsto em medida provisória contra a pandemia de Covid-19.

O respiradores são equipamentos médicos que ajudam as pessoas a respirar quando o sistema respiratório apresenta dificuldades de funcionar plenamente, como acontece com as pessoas que contraem a Covid-19 e apresentam quadros clínicos graves. O que esses aparelhos fazem é levar o ar por um tubo na traqueia dos pacientes para os pulmões. Sem esse procedimento, os pacientes podem morrer.

Já o aspirador cirúrgico é o equipamento utilizado em procedimentos cirúrgicos sendo um dispositivo versátil que gera uma pressão negativa (vácuo) capaz de aspirar secreções, fluídos corporais, corpos estranhos através de um cateter de uso único conectado ao tubo de sucção.