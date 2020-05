Polícia Militar registra ataque de Pit Bull em Faxinal

A equipe da Polícia Militar de Faxinal atendeu na manhã de segunda-feira (4) uma ocorrência de ataque de animal. Um cachorro Pit Bull atacou uma pessoa e dois animais na Rua São Lourenço.

No local os policiais conversaram com a vítima que relatou estar trafegando na rua com um cavalo e um burro, momento que um cachorro veio em sua direção e passou a atacar os animais. O cavalo teve ferimentos no peito, pescoço e perna, o burro foi ferido na barriga, o homem também foi mordido pelo cachorro no pé.

Moradores de uma residência na proximidade acolheram o Pit Bull. A proprietária do imóvel informou que o cachorro não pertence a família, somente guardou até que seja localizado o dono do animal.

A PM também fez contato com a representante da ONG ANIMALAR, que ofereceu atendimento veterinário ao cavalo e burro, quanto ao cachorro a moradora da residência disse que ficará com o animal até que seja localizado o dono.