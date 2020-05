Campanha Comércio Consciente orienta varejo em Cambira

A Autarquia Municipal de Saúde de Cambira está promovendo uma campanha junto ao varejo local para conscientizar a população a respeito das medidas de prevenção do coronavírus. A ação, intitulada Comércio Consciente, leva orientações aos lojistas para os estabelecimentos comerciais possam dar continuidade em suas atividades do dia-a-dia.

A união dessa campanha e prestadores de serviços com a prefeitura tem como objetivo em orientar empresários e clientes. As empresas que já foram visitadas pela Vigilância Sanitária traz faixas informativas limitando o atendimento, bem como exigindo o uso correto do álcool em gel, máscaras, além de uso de pano no chão com água sanitária para desinfecção de sapatos. Segundo a prefeitura, foram atendidos 95 estabelecimentos comerciais do município.