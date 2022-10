Ylson Alvaro Cantagallo popular Gallo, do PSD

Nome: Ylson Alvaro Cantagallo



Nascimento: 15/05/1961

Sígno: Touro



Estado civil: Casado

Profissão: Empresário

País: Brasil

Cidade de nascimento: São Paulo

O município de Faxinal é comandado pelo prefeito Ylson Alvaro Cantagallo (PSD), popular Gallo, tendo como vice Pedro da Silva Moreira (União Brasil), mais conhecido como Galdério. Na data marcada para a posse, 29 de dezembro de 2020, Gallo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em Londrina, por complicações da Covid-19. Ele foi empossado no cargo de forma virtual, numa cerimônia realizada na Câmara de Vereadores. Gallo está no seu segundo mandato consecutivo e foi reeleito em 15 de novembro de 2020 com 7.146 votos, representando 82,60% dos votos válidos.

No primeiro mandato, Gallo foi eleito em 2016 pelo PMDB com 4.834 votos, ou seja, 51,43% dos votos válidos, tendo também como vice na época Pedro da Silva Moreira (PSL), o Galdério. Entre as principais realizações do primeiro mandato destacam-se a recuperação da malha asfáltica da cidade, reforma de escolas, pavimentação da rodovia de acesso a Faxinalzinho e incremento ao turismo rural e de eventos, com valorização das belezas naturais do município. Neste segundo mandato, destacam-se a reforma e ampliação do Hospital Municipal, revitalização do Lago Saracura e implantação de iluminação de LED na área urbana.

Gallo é natural de Birigui, interior do Estado de São Paulo, tendo nascido em 15 de maio de 1961. Ele é filho de Hermínio Cantagallo e Elza Bovolento Cantagallo, numa família de cinco irmãos: Ele (Gallo), Adélia, Adilson, Alexandre e Rogério.

O prefeito é casado com Magda Ione de Macedo Cantagallo e tem dois filhos: Ylson Álvaro Cantagalo Filho e Rafael Macedo Cantagallo.

Gallo é empresário no ramo de transporte e produtor rural. Antes de ser prefeito pela primeira vez, foi secretário municipal de Obras na gestão do ex-prefeito Juarez Barreto de Macedo, seu sogro já falecido. Como prefeito, Gallo foi presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí por dois mandatos nos biênios 2017-2018 e 2019/2020.