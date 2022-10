Semi Salomão, cineasta, diretor e ator

Da Redação

Cineasta e ator Semi Salomão,

Nascimento: 30/05/1982

Idade: 40 anos

Signo: gêmeos

Estado civil: solteiro

Profissão: cineasta

País: Brasil

Cidade: Apucarana (PR)

O cineasta e ator Semi Salomão, de 40 anos, começou a carreira artística ainda no ensino fundamental, quando tinha 15 anos. Nesta época, ele criou animações, vinhetas e sátiras.Sua filmografia conta com nomes como O Reencarnado (2000), A Bruxa do Cemitério (2004), seu filme mais conhecido, Histórias do Sobrenatural (2006), Hotel América (2007), Envolvimentos Perigosos (2008), Mestre Salomão (2010), Eu sou Rio (2014), O Iniciado (2015), Jesus, a esperança (2017) e A última locadora (2022).

Em "Eu sou Rio", Semi interpretou 51 personagens diferentes, sendo cotado para o Guinness Book. Já em “Jesus, a Esperança”, foi vencedor do Festival Internacional de Cinema Cristão 2018 (FICC) em duas categorias: melhor figurino e melhor direção.

