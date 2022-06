Rayssa Jordão Bratillieri Gomes Apucarana

Da Redação

O Início

Criada em 1934 pela Companhia de Terras Norte do Paraná, que colonizou a região, Apucarana é uma das poucas cidades do mundo a ter em seu território a origem de três bacias hidrográficas a do Tibagi, a do Pirapó e a do Ivaí.

O pequeno povoado cresceu após mobilização dos pioneiros, em 30 de dezembro de 1943, o interventor Manoel Ribas assinou o decreto-lei número 199, criando o município e também a comarca de Apucarana.

A posse do primeiro prefeito - tenente Luiz José dos Santos - ocorreu em 28 de janeiro de 1944, enquanto a comarca foi instalada oficialmente em 19 de abril de 1944, de acordo com o Decreto-Lei nº 1.982/1944. Chamada de "Cidade Alta", Apucarana fica a 980 metros acima do nível do mar. Pioneira no setor de confecções, é reconhecida por lei como a "Capital Nacional do Boné". O município está estrategicamente localizado em um entroncamento rodoferroviário e se constitui em corredor e ponto de apoio para o Mercosul.

Apucarana conta com mais de 136.234 mil habitantes (IBGE 2020), é a 11ª cidade mais populosa do Paraná. Com vida própria, Apucarana vem se destacando positivamente no polo de turismo religioso e também em diversos outros segmentos econômicos. Para conhecer mais sobre é uma das três mais importantes cidades em desenvolvimento no Norte do estado, com uma área territorial de pouco mais de 558,389 km².

O Nome

Segundo estudos dos principais indianistas paranaenses, o nome Apucarana tem origem na tribo caingangue. "Apo-caarã-anã", na língua nativa desses índios, significa "base da floresta imensa": apó (a base) + caarã (semelhante à floresta) + anã (imensa). Os caingangues ou Kaingangs ocupavam vasto território no Brasil e também na Argentina, mas atualmente estão presentes apenas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Cidade - Apucarana

Área Territorial - 558,389 km² (2020)

População estimada – 136.234 pessoas (2020)

Prefeito – Sebastiao Ferreira Martins Junior (2021)

Gentílico - Apucaranense

Estado - Paraná País - Brasil

Idioma - Português

Moeda – Real

Clima Apucaranense

Município é localizado a 980 metros acima do nível do mar, Apucarana tem o clima subtropical úmido mesotérmico. Cidade de temperaturas amenas, principalmente no outono e inverno. A presença constante de vento é outra característica marcante do clima de Apucarana, que é a cidade que mais venta no Paraná, segundo levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As correntes de ar que sopram no município diariamente afetam significativamente a sensação térmica, com mudança importante na temperatura, especialmente no verão. A velocidade média do vento chega 4,1 metros por segundo, um índice superior aos demais municípios do Estado. Conhecida como ‘Cidade Alta’, Apucarana está situada no Terceiro Planalto Paranaense. A sua área central fica assentada sobre o topo do espigão. Os ventos dominantes sopram do nordeste para o sudoeste.

