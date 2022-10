Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com 21.281 habitantes, segundo estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Jandaia do Sul é a Capital da Cachaça no Paraná. O título foi concedido pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em fevereiro de 2022, reconhecendo a aptidão do município na produção da bebida mais tradicional do Brasil.



continua após publicidade .

Jandaia do Sul tem pelo menos três unidades de produção de cachaça que ultrapassaram as fronteiras locais, do Estado e até do País pela sua qualidade, como a caninha Jamel, a cachaça Companheira e a cachaça Estância Moretti. As três marcas vêm colecionando prêmios de qualidade em âmbito nacional.

Segundo relatório recente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cidade concentra o maior número de marcas de cachaça do País, com 19 rótulos de aguardentes. O município divide o primeiro lugar com São Roque do Canaã (ES).

continua após publicidade .

Responde ainda por quase metade das cachaças do Paraná. O Estado, que tem 43 marcas ao todo, está na 6ª posição no ranking nacional. Fica atrás de São Paulo (161 marcas), Minas Gerais (139), Santa Catarina (111), Espírito Santo (94) e Rio Grande do Sul (68).

O clima e o solo próprios para o cultivo da cana de açúcar são apontados como principais características de Jandaia do Sul para esse resultado. Foram as famílias Zan e Romani as pioneiras na produção artesanal de cachaça. Essa história dedicada à tradicional bebida brasileira na cidade começou entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970.

Em 2022, o município deu mais um passo para marcar território no setor, com a realização do 1º Festival da Cachaça de Jandaia do Sul, que promete virar tradição. O evento, de grande sucesso, reuniu 40 expositores de todo o Paraná e do Brasil.

continua após publicidade .

AGROINDÚSTRIA

Outra força do município é a agroindústria. Jandaia do Sul é sede de quatro importantes cooperativas: Cooperativa Agroindustrial do Vale do Ivaí (Cooperva); Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cocari); Cooperativa dos Laticínios (Colari) e Cooperativa dos Viticultores de Jandaia do Sul (Coopervit).

fonte: TNonline Município é sede de quatro importantes cooperativas: força da agroindústria





continua após publicidade .

A Cooperval foi criada em 1980. Produtora de álcool e açúcar, é uma das principais indústrias de Jandaia do Sul. Boa parte da matéria-primeira utilizada na produção, a cana de açúcar, é produzida no próprio município.

A agricultura e a agropecuária são destaques. Segundo o último relatório do Valor Bruto de Produção (VBP), Jandaia do Sul movimentou mais de R$ 293,8 milhões no setor agrícola. O carro-chefe é avicultura, que representou R$ 170,2 milhões desse montante, seguido da soja R$ 36 milhões e da própria cana de açúcar, R$ 17,4 milhões.

continua após publicidade .

ENSINO SUPERIOR

Localizada às margens da BR-376, Jandaia do Sul também é um importante polo de ensino superior. A Faculdade de Jandaia do Sul (Fafijan), mantida pela Fundação Educacional Jandaia do Sul, começou a funcionar em 1966. Atualmente, a instituição oferece quatro cursos presenciais de graduação: Administração; Ciências Contábeis; Pedagogia; e Psicologia.

fonte: Divulgação Campus da UFPR foi instalado na cidade em 2014

Em 2014, o município ganhou um campus avançado da tradicional Universidade Federal do Paraná (UFPR). A instituição oferta hoje anualmente 250 vagas divididas em cinco cursos de graduação: Engenharia Agrícola (50), Engenharia de Alimentos (50), Engenharia de Produção (50), Licenciatura em Ciências Exatas (50) e Licenciatura em Computação (50). São aproximadamente 500 alunos, 34 professores e 34 servidores técnico-administrativos.



continua após publicidade .

HOSPITAIS

O município conta com dois hospitais, o Hospital Nossa Senhora de Fátima e o Hospital Regional do Vale do Ivaí. O primeiro foi criado em 1966 pelo médico Jeronymo Martinez, que veio do Rio de Janeiro.

fonte: Divulgação Hospital Nossa Senhora Aparecida é referência na cidade

Desde 2018, uma nova gestão assumiu a unidade. Reinaugurado em 15 de fevereiro de 2019, o novo Hospital Nossa Senhora de Fátima, ganhou novo impulso em 2020, quando o Instituto Nossa Senhora de Fátima recebeu a certificação para filantropia, passando a atender toda a região.



continua após publicidade .

Já o Hospital Regional do Vale do Ivaí foi fundado em 1975. É referência no atendimento de pacientes com transtornos mentais e patologias alcoolistas.





continua após publicidade .

CIDADE SUSTENTÁVEL

Jandaia do Sul está entre os 500 municípios brasileiros e os 43 do Paraná mais sustentáveis. É o que mostra o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis.

O levantamento, divulgado em 2022, analisa o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Os municípios são analisados em uma pontuação que mede o progresso total para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que varia de 0 a 100.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação Jandaia do Sul é destaque no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades

Jandaia do Sul ficou na 447ª posição, com 56,4 pontos. Dos 17 objetivos, o município atingiu 100% na ODS “Indústria, Inovação e Infraestrutura”, que trata da promoção de uma “industrialização inclusiva e sustentável” e na inovação. O município se destacou nos objetivos “Saúde e bem-estar”, “Educação de qualidade” e “Cidades e comunidades sustentáveis”.



HISTÓRICO

A formação de Jandaia do Sul está relacionada à colonização da região feita pela Companhia de Terras Norte do Paraná, uma empresa brasileira subsidiária da Paraná Plantations, formada por empresários ingleses em 1924.

continua após publicidade .

Chefiado por Lord Lovat, esse grupo adquiriu 500 mil alqueires entre os Rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí, o que compreendia também o futuro município de Jandaia do Sul. A companhia iniciou a colonização da região Norte do Paraná por Londrina em 1931.

fonte: Memória Paranaense Jandaia do Sul foi elevado à categoria de município em 14 de dezembro de 1951 pela Lei Estadual Nª 790

O patrimônio de Jandaia foi criado em 1942, na margem esquerda do estradão que seguia para oeste. A localidade rapidamente tornou-se um centro de convergência de agricultores, vindos dos mais diferentes e distantes rincões do Estado e do País.



Os agricultores instalados no patrimônio se dedicaram ao cultivo de café, assim como maioria dos pioneiros da região naquela época. Pelo seu desenvolvimento, o patrimônio foi alçado à condição de distrito administrativo de Apucarana e, em 1949, distrito judiciário, com a instalação do Cartório de Paz .

Foi elevado à categoria de município em 14 de dezembro de 1951 pela Lei Estadual Nª 790, sancionada pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto. A sua instalação ocorreu exatamente um ano após, em 14 de dezembro de 1952. A Comarca de 2ª entrância foi criada pela Lei Estadual Nº 1542, de 14 de dezembro de 1953, que na época era formada pelos Distritos de Bom Sucesso e Marumbi, que posteriormente tornaram-se municípios emancipados.

O nome Jandaia faz referência ao periquito do papo-amarelo Jandaia, uma ave da família dos psitacídeos. O acréscimo "do Sul" veio em razão de já existir no Estado de Goiás um município com o nome de Jandaia.

Dados do município

Gentílico: jandaiense-do-sul

Aniversário: 14 de dezembro

População estimada: 21.281 pessoas

21.281 pessoas PIB per capita [2019] R$ 36.347,92

R$ 36.347,92 Área da unidade territorial [2021] 187,600 km²

187,600 km² Região de Influência [2018] Apucarana - Centro Subregional A (3A)...

Apucarana - Centro Subregional A (3A)... Região intermediária [2021] Londrina

Londrina Região imediata [2021] Apucarana

Apucarana Mesorregião [2021] Norte Central Paranaense

Norte Central Paranaense Microrregião [2021] Apucarana

Fonte: IBGE

Siga o TNOnline no Google News