Ivaiporã tem economia diversificada e agronegócio desenvolvido

Ivaiporã é um município com aproximadamente 31,8 mil habitantes, localizado a 383 quilômetros da capital do estado, e cravado bem no coração do Paraná. Polo regional do Vale do Ivaí, se destaca pela economia diversificada com agronegócio desenvolvido e uma estrutura em expansão na área de serviços com destaque para estabelecimentos educacionais e hospitalares.

É sede de comarca e tem como área de abrangência os municípios de Jardim Alegre, Lidianópolis, Ariranha do Ivaí e Arapuã. O município também é sede regional de várias repartições como Instituto de Água e Terra, Emater, Seab, Núcleo Regional de Educação, Regional de Saúde, SETP e Ciretran.

No setor de segurança, o é sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, 54ª Delegacia Regional de Polícia e do 1 Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros.

O setor de saúde Ivaiporã é destaque. Além das unidades hospitalares de referência: Instituto de Saúde Bom Jesus, Instituto Lucena Sanches e Hospital do Rim, tem ainda o Hospital Regional de Ivaiporã (HRI).

O município faz parte da bacia hidrográfica do Rio Ivaí e o acesso principal é por meio da rodovia PR-466, que dá acesso ao trevo principal e secundário – divisa com o município de Jardim Alegre.

HISTÓRIA

A colonização da região onde atualmente Ivaiporã está localizada iniciou por volta da década de 40, quando as terras começaram a atrair a atenção de desbravadores de todas as regiões brasileiras. A região passou por ciclos dos safristas de porcos e da madeira até desenvolver uma agropecuária próspera.

Em 1951, era conhecido como Ivainópolis, que em 1955 tornou-se distrito de Manoel Ribas, quando passou a ser denominado de Ivaiporã (do guarani rio da flor ou da fruta bonita). Em 25 de julho de 1960, foi elevado à categoria de município tendo como primeiro prefeito, Manoel Teodoro da Rocha, que era o gerente da companhia colonizadora Ubá.

Ivaiporã é um ponto de encontro de culturas. Do sul vieram colonos, muitos deles de Santa Catarina, descendentes de italianos, alemães, ucranianos, poloneses. Do norte vieram paulistas, mineiros, baianos na abertura da fronteira do café.

Na década de 1970, chegou a ser referência como maior produtor nacional feijão, algodão, etc. Chegou mesmo a ser chamado de capital mundial do milho. Com a inserção de grandes cooperativas a região hoje tem níveis invejáveis de produção e produtividade agrícola. A pecuária, especialmente a bovinocultura de leite tem papel importante na economia rural da região. Ivaiporã hoje é polo regional. Primeiramente pela dinamicidade de seu comércio e do setor de serviços. Muitos órgãos da administração estadual e federal têm escritórios em Ivaiporã. Tudo isso faz com que a cidade receba milhares de pessoas cotidianamente.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

O Campus Regional do Vale do Ivaí (CRV) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), instalado em Ivaiporã completou em maio 12 anos de existência, com a oferta dos cursos de educação física e serviço Social. Ivaiporã tem quase 32 mil habitantes, e a realidade local e regional passou a mudar para melhor a partir de 14 de maio de 2010, com a publicação do Decreto Estadual 7.106, que autorizou a criação do CRV. O credenciamento oficial, no entanto, só em 2020. Até então o CRV era considerado uma extensão do campus maringaense.

Ivaiporã também sedia o campus do Instituto Federal do Paraná (IPFPR). A instituição iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010, oferecendo os cursos técnicos em Eletrotécnica e Agroecologia. Atualmente o campus oferece os cursos técnicos de Eletrotécnica (subsequente), Técnico em Informática Integrado, Técnico em Eletrotécnica Integrado, Técnico em Agroecologia Integrado, e os cursos superiores de Engenharia Agronômica, bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Física e Tecnologia em Agroecologia.

praças e parques: RÉPLICA DA TORRE EIFEL

A réplica faz parte da Praça França, inaugurada em novembro de 2019, localizada na Avenida Souza Naves. A réplica da Torre Eiffel equivale um prédio de 11 andares, tem 160 degraus, composta 95% de ferro e detalhes em fibras de vidro. Além disso, tem 10% do tamanho da torre de Paris. A estrutura pesa 30 toneladas e é composta por 2 mil peças. O monumento atrai turistas de toda região que podem subir na torre para observar, do alto, vários pontos da cidade e contemplar o pôr do sol.

Praça do japão

A primeira praça temática do município foi inaugurada em agosto de 2019. A praça fica na Avenida Castelo Branco no cruzamento com a Rua Arapongas e foi revitalizada com motivos orientais, como homenagem a imigração japonesa e descendentes. A inauguração ocorreu junto com o 1º Festival do Japão, com barracas gastronômicas, apresentações culturais, espaço infantil, entre outras atrações.

Jardim Botânico

O Parque Ambiental Jardim Botânico foi criado em 2016 na primeira gestão do prefeito Carlos Gil (2013/2016) e desde então é um centro de encontro, lazer, esportes e convívio muito visitado pelos moradores da cidade e de toda região. As obras são executadas com recursos próprios e servidores municipais. Em 2021, o parque foi revitalizado com a construção de uma ciclovia, ao lado da pista de caminhada que fica no entorno do lago.

Além da ciclovia, também foram instalados novos brinquedos para as crianças, iluminação, reformas de todos os decks, dos mirantes, do campo sintético, alambrados e gramados.

Lago das Flores

Um dos principais pontos turísticos de Ivaiporã. O espaço foi revitalizado com obras de iluminação, calçamento, pista de caminhada de 1,2 mil metros ao redor do lago, entre outras benfeitorias.

Cidade - Ivaiporã

Área Territorial 431,502 km² (2021)

População estimada – 31.886 pessoas (2021)

Prefeito – LUIZ CARLOS GIL

Gentílico - Ivaiporãnense

Estado - Paraná

País - Brasil

Idioma - Português

Moeda – Real