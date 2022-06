Gabriella Mustafá, atriz de Apucarana

Da Redação

Nome: Gabriella Biacchi Darwich Mustafá

Nascimento: 28/11/1997

Idade: 23 anos

Signo: sagitário

Estado civil: solteira

Profissão: atriz

País: Brasil

Cidade: Apucarana (PR)

Gabriella Mustafá Biacchi, mais conhecida como Gabriella Mustafá, é atriz e ficou conhecida após participar de obras da Rede Globo, como “Dois Irmãos”, “O outro Lado do Paraíso” e “Malhação - Toda Forma de Amor”.

Desde a infância gostou de se expressar e estar em palcos, mas tudo começou de uma forma despretensiosa. Porém, em 2009, quando tinha 12 anos, através do projeto Passarela, foi quando ela teve o primeiro contato com o meio artístico no eixo Rio - São Paulo.

Em 2014, Gabriella recebeu o convite para protagonizar a primeira fase da minissérie “Dois Irmãos”, da Rede Globo, quando atuou ao lado das atrizes Juliana Paes e Eliane Giardini. “Esse trabalho foi um divisor de águas em minha carreira. Foi maravilhoso participar de um trabalho tão grandioso como esse, me emociona e me impulsiona a buscar cada vez mais conhecimento e a minha verdadeira essência”.

Na novela “O outro lado do paraíso”, Gabriella interpretou Melissa, que faz parte romântico com Diego, personagem de Arthur Aguiar. Já em Malhação, a apucaranense viveu a funkeira Nanda.