Faxinal é referência na agricultura e no turismo de aventuras

A Cachoeira Três Barras fica numa área de camping e é uma das atrações mais populares

Faxinal, com população estimada de pouco mais de 17 mil habitantes (IBGE, 2021) é uma das cidades de referência no Vale do Ivaí. Com aproximadamente 70% do território plano, solo de terra roxa, o município é um destaque na agricultura. Porém, na porção restante do território, mais ondulada e acidentada, estão atrativos naturais que marcam a identidade de Faxinal: as cachoeiras, que fazem do município um grande parque de diversões, aventuras e experiências únicas para quem curte a natureza e o clima agradável interiorano.

A economia local continua baseada na atividade agrícola, particularmente no cultivo de soja, milho e trigo. Mas a atividade turística vem se consolidando nos últimos anos e o município já conta com uma boa estrutura, com hotéis, pousadas, restaurantes, serviços de orientação e guias, inclusive transporte de turistas.

E não faltam atrativos e opções. A cidade possuí 108 cachoeiras catalogadas, com mais de cinco metros de altura. A maior de todas, a Véu de Noiva, chega a impressionantes 156 metros. Já com um calendário de eventos regionais consolidado, a cidade continua atraindo novos investimentos em turismo. Pelo menos cinco empreendimentos hoteleiros na área rural estão sendo planejados, além da criação de uma rota de turismo religioso.

Os interessados em conhecer melhor as atrações da cidade podem navegar no cardápio de opções que a prefeitura disponibilizada no site, como fomento ao turismo.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

A cidade tem um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que funciona diariamente, durante a semana na Avenida Eugênio Bastiane, 683 e atende pelo telefone (43) 3461-4290.

O Centro tem um portal onde estão concentradas e organizadas uma série de informações sobre o turismo na cidade. Além da lista de cachoeiras e dos endereços, o portal traz uma lista de Condutores Locais, Agência de Turismo, Transporte Turístico, Restaurantes, Hotéis e lazer.

O portal pode ser acessado nesse endereço

ALGUMAS CACHOEIRAS MAIS FAMOSAS

Estrela das atrações locais, a Cachoeira Véu de Noiva, fica na fazenda 3J, na localidade Bufadeira do Areião. Está 6 quilômetros distante da cidade e mais informações podem ser obtidas pelo fone 43 3461 4290.

Outras cachoeiras já famosas são a Chicão I, com 25 metros, que fica na Bufadeira do Chicão, há 5 quilômetros da cidade. A Chicão II tem 42 metros de altura. Fica na mesma área, no rio bufadeira, de acesso fácil.

A Cachoeira da Fonte tem respeitáveis 62 metros. Fica há 10 quilômetros da cidade, no bairro Bufadeira da Fonte. Ela é atração de um hotel fazenda já consolidado.

A Cachoeira da Pedreira, com 15 metros, fica no perímetro urbano de Faxinal, no rio São Pedro.

A Cachoeira Ruminante fica pertinho da cidade, há 5 quilômetros apenas.

Outra cachoeira abusada na altura, é a São Pedro. Ela tem 125 metros de altura e também está dentro da área de um hotel fazenda já estabelecido no município. Fica apenas há 4 quilômetros da cidade.

A Cachoeira Três Barras tem 5 metros de altura. Fica no bairro de mesmo nome, há 10 quilômetros da cidade e tem uma ampla área de camping. É uma atração das mais populares.

Na cidade, um dos equipamentos públicos mais agradáveis é o Lago Saracura, um verdadeiro cartão postal da cidade. O lago tem mais de 142 mil metros quadrados, com uma ilha. O entorno do lago tem academia ao ar livre, pista de caminhada, ciclovia, quiosques com churrasqueira, banheiros, campo de futebol suíço, campo de futevôlei, vôlei de areia e beach tênis, parque aquático, prainha, pedalinhos, toboágua e parque infantil, dentro de mini piscina para crianças.

TRABALHO E RENDIMENTO

Em 2020, o salário médio mensal era de 2.2 salários mínimos (IBGE, 2020). A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 15.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 96 de 399 e 264 de 399, respectivamente.

SAÚDE

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 2.1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 164 de 399 e 143 de 399, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2769 de 5570 e 1485 de 5570, respectivamente.

TERRITÓRIO E AMBIENTE

Apresenta 17.9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 82% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 34% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 241 de 399, 257 de 399 e 178 de 399, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 3797 de 5570, 2252 de 5570 e 1013 de 5570, respectivamente.

CONHEÇA MAIS SOBRE FAXINAL

Faxinal está a 330 quilômetros da capital paranaense, Curitiba. Fica no chamado Norte Central do Paraná e tem limites com os municípios de Rio Bom, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Ortigueira, Grandes Rios, Cruzmaltina e Borrazópolis.

Possui uma área é de 715,943 km² (IBGE 2008), com predomínio do solo terra roxa. A topografia é 70% plana, 20% ondulada e 10% acidentada e seu ponto mais alto é a Serra do Marumbi, com 820m.

Tem clima subtropical úmido, com tendência de concentração das chuvas de verão, sem estação seca definida. A média anual é de 19°C, sendo a média anual das máximas de 23°C e média anual das mínimas de 15°C.

O abastecimento de água é realizado pela SANEPAR através da capitação de água em poços artesianos (70%) e no Rio São Pedro (30%).

Faxinal se emancipou no dia 14/12/1951, desmembrando-se de Apucarana, que em 30/11/1943 se desmembrou de Londrina, que em 03/12/1920 se desmembrou de Tibagi, que em 18/03/1872 se emancipou de Castro, que se desmembrou em 24/09/1788 de Curitiba, que se originou em 29/03/1763 de Paranaguá, criado por Carta Regia em 29/07/1648.

Em 27 de janeiro de 1926, o Decreto-Lei-Estadual n.º 85, criou o distrito policial de São Sebastião, antigo nome do lugar. O Decreto n.º 1.435, de 25 de junho de 1931, criou o Distrito Judiciário de Faxinal de São Sebastião. O Decreto-Lei n.º 199, de 30 de dezembro de 1943, alterou a denominação de São Sebastião do Faxinal para Faxinal.

Quando se tornou Interventor Federal, Manoel Ribas determinou que fosse demarcada uma área de 40 mil alqueires de terras na região do atual município de Faxinal. A intenção era fundar, futuramente, uma cidade na região. Não demorou muito e a área de terras demarcada a pedido de Manoel Ribas, foi desmembrada e transformada em lotes rurais produtivos.

O fato de se localizar às margens da estrada que ligava Ivaiporã a Apucarana, proporcionou a Faxinal notável progresso. Em 14 de novembro de 1951, através da Lei n.º 790, foi criado o município. A instalação oficial deu-se no dia 14 de dezembro de 1951, sendo primeiro prefeito municipal, Pedro Gonçalves da Luz.

A colonização da região de Faxinal é relativamente recente, embora existam indícios históricos de ocupação jesuítica às margens do rio Ivaí. Porém apenas no século XX, após a década de trinta, é que a concessão de terras pelo governo do estado a uma colonizadora inglesa, propiciou a ocupação do território.

ORIGEM DO NOME

O nome "Faxinal" significa "campos abertos de matos curtos". A palavra Faxinal é formada pelo termo “faxiná”, acrescido do sufixo nominativo “al”. O termo “faxina” vem do italiano “fascina’’, designando região de campo, entremeada de arvoredo e trecho alongado de campo que penetra na floresta ou ainda campo de pastagem cortado por arvoredo esguio (mato ralo constituído de pinhal, taquaral, erval etc.). O sufixo “al” origina-se do latim “ale”, significando coleção ou quantidade. (ABHF, AGC, FT).

O Termo "FAXINAL" será tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, tendo um sentido mais amplo que o encontrado no dicionário: Uma quantidade de terra que não era habitada e ainda sem proprietário, que foi conquistada por desbravadores. Cada um desses desbravadores fica com um pedaço dessa terra, mas não dividem as propriedades com cercas e todos criam seus animais soltos nas terras um dos outros, identificados pelas marcas de cada um.

PIONEIROS

São consideradas pioneiras as famílias de Adelino Olegário de Proença, Cecílio Caetano dos Santos, João Vacheski, Evaldo Vekerlin e Francisco Leocádio dos Santos. Estes desbravadores edificaram suas casas exatamente no local onde está hoje assentada a sede municipal.

Outras famílias pioneiras:

José Bueno de Camargo; Benedito Cirilo; Joaquim Dantas; Joaquim Feliz de Maia; Dr. Alberto Bahls; Bertoldo Ayres; Manoel Deodato; Francisco Pinto; Candido Bastiani; José Soares; João Miguel; João Cunha; Bernardo Gomes da Silva; Olegário Proença de Matos; Bento Terezio Ribeiro; Telemo Mulato; Otávio Cananéia; Olegário Fogaça; Constante Nogueira; Vitório Florença; Manoel Santiago; Manoel Vieira; Alfredo David Aires; José Luiz de França; Pedro Labis de Lara.

Adelino Olegário de Proença, nascido em 18/03/1909 em Jataizinho, vindo para Faxinal ainda jovem, foi por longa data criador de porcos, os quais levava a pé para Ponta Grossa, Ourinhos e outras cidades. A jornada era longa e penosa, cerca de mil porcos eram guiados pela "porca madrinha" (a porca mais velha da vara), que ia peiada e conduzida geralmente pelo Sr. Adelino, no caminho eram compradas as safras de milho, onde os porcos passavam a noite e logo pela manhã saiam novamente. Com esse tipo de comércio Adelino comprou terras que iam desde o "Marco de Pedra" até as margens do Rio Pereira, foi também um dos maiores produtores de café de nossa região até a chegada da Geada Negra do dia 18 de julho de 1945, continuou ainda com o plantio de café, porém em menor proporção, dando maior importância a criação de gado de corte. Foi o Sr. Adelino que batizou o nome da região mais alta do município, a Serra do Marumbi. Em 1976, junto com seu genro, José Cilião Sobrinho, construiu o Cine Paraná, um dos melhores cinemas de toda a região, na época. Foi o primeiro a trazer um caminhão para Faxinal, chegando até aqui através de picada, por não haver estradas. Construiu a primeira casa de alvenaria da cidade, que ainda está de pé, fica na Rua Goias esquina com a Rua José Martins Vieira, onde ainda hoje (2020) mora sua esposa, Maria Clotildes de Proença. Foi delegado em Marilândia do Sul, quando seu irmão Manoel Olegário de Proença era o prefeito, também foi tesoureiro da construção da Igreja Matriz de Marilândia. Em Faxinal, construiu uma Igreja de três pontas, de madeira, para colocar a imagem de Bom Jesus de Iguape, que veio em lombo de mulas de São Paulo até aqui, junto com o escultor que a montou no local, era fervoroso católico e ajudou na construção da Igreja Matriz de São Sebastião, fazendo muitas doações e vitrais.

