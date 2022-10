Conheça Sergio Souza, político do Paraná

Da Redação

Deputado federal Sérgio Souza

Nome: Sergio Souza

Nascimento: 13/03/1971

Idade: 51 anos

Sígno: Peixes

Estado civil: Casado

Profissão: Advogado

País: Brasil

Cidade de nascimento: Ivaiporã – Pr

Natural de Ivaiporã, no Paraná, o deputado federal Sergio Souza é advogado filiado ao Movimento Democrático Brasileiro. Atualmente cumpre o seu segundo mandato de deputado federal pelo Paraná na Câmara dos Deputados do Brasil.

Formado em Direito pela Universidade Tuiuti, cursou especialização em Direito Eleitoral na UniCuritiba.

Atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Sérgio Souza conseguiu renovar o seu mandato como deputado federal pelo Paraná. Souza acabou como o 15º mais bem votado. Filiado ao MDB desde 2010, ele recebeu 105.661 votos, conforme dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a vitória, Souza exercerá seu terceiro mandato consecutivo como deputado federal. A primeira vez em que acabou eleito para o cargo foi em 2014. Quatro anos depois — em 2018 — foi reeleito pela primeira vez. Antes, ele havia sido senador (era suplente e exerceu mandato de 2011 a 2014, período em que a titular Gleisi Hoffmann atuou como ministra de Dilma Rousseff).

Senado Federal

No Senado Federal, foi membro das comissões de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Agricultura e Reforma Agrária; Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; de Meio Ambiente; Defesa do Consumidor; e de Fiscalização e Controle.

Sérgio Souza é autor do projeto de lei que adota como disciplinas obrigatórias nos ensinos Fundamental e Médio a educação política, ética e social. Segundo ele, a medida ajudará na formação cidadã e republicana dos estudantes brasileiros.

Também no Senado foi relator da Proposta de Emenda à Constituição, promulgada como Emenda Constitucional nº 76/2013, que acabou com votação secreta nos casos de perda de mandato para deputados e senadores e de apreciação de vetos presidenciais. Todo esse trabalho o credenciou a uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2014.

Câmara dos Deputados

Souza foi o relator na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão que apurou irregularidades e desvios de quase R$ 7 bilhões nos fundos da Previ, Postalis, Funcef e Petros. O relatório serviu de base para a Operação Greenfield, realizada pela da Polícia Federal, que indiciou mais de 350 pessoas e bloqueou mais de R$ 8 bilhões dos suspeitos de fraudes em investimentos desses fundos.

Sérgio Souza assumiu a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária no biênio 2021/22. Sua atuação no comando da maior bancada do Congresso Nacional é pautada no diálogo, na transparência, no equilíbrio e no diálogo, frutos da experiência desses 10 anos de vida pública como a voz do povo do Paraná em Brasília.

