Arapongas, a cidade dos pássaros, é única no Brasil

Arapongas é a única cidade do Brasil a receber nomes de pássaros em todas as ruas da cidade

Arapongas é um município brasileiro no interior do estado do Paraná, Região Sul do país. Está situado na Região Metropolitana de Londrina, Mesorregião do Norte Central Paranaense, a uma distância de 380 quilômetros da capital do estado, Curitiba. Está a 816 metros acima do nível do mar e ocupa uma área de aproximadamente 382,215 km². Tem como municípios limítrofes Rolândia, Apucarana, Londrina e Sabáudia. O município pode ser acessado através das rodovias BR 369, PR 218 e PR 444.

Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2020, era de 124. 810 habitantes, sendo o 16º município mais populoso do Paraná e segundo mais populoso da Região Metropolitana de Londrina.

História

O município de Arapongas é uma resultante da Iniciativa da Companhia de Terras Norte do Paraná, pioneira do progresso e desbravamento de toda uma região. Seu idealizador e fundador foi William da Fonseca Brabason Davids, diretor da Companhia de Terras, que na época da fundação de Arapongas, exercia o cargo de Prefeito Municipal de Londrina. No ano de 1935, o comerciante francês Renê Cellot e sua filha Geanine Cellot compraram os primeiros lotes de terrenos, destinados à construção urbana. Assim, em 28 de setembro de 1935, Renê e sua filha se estabeleceram com uma casa comercial no mesmo local onde ainda hoje se encontra o prédio do Banco Bradesco, na Rua Andorinhas esquina com Avenida Arapongas, antiga Avenida Presidente Vargas. Nos anos seguintes foram povoadas as glebas destinadas às Colônias formadas por imigrantes japoneses e eslavos, surgindo, assim, em 1937, as Colônias Esperança e Orle já povoadas, que muito contribuíram para o progresso e expansão do novo patrimônio Arapongas. Em de 10 de outubro de 1947, Arapongas se tornava município, desmembrando-o de Rolândia e elevando a sua sede à categoria de cidade. Seu primeiro prefeito foi o Dr. Júlio Junqueira, no período de 09/12/1947 a 08/12/1951.

Cidade dos passarinhos

Arapongas, a cidade dos passarinhos, recebeu este título por ser a única cidade do Brasil a receber nomes de pássaros em todas as ruas da cidade. De lá para cá, mais de mil espécies já foram homenageadas. Uma lei criada em 1964 deu início a esta tradição que perdura até hoje e não tem previsão de terminar tão cedo.

Saúde



Com diversas clínicas médicas de diferentes especialidades e três hospitais que recebem diariamente um grande fluxo de pacientes de outros municípios, Arapongas se consolida como referência na área da Saúde na região.

Além da Santa Casa, com corpo clínico que atende no serviço hospitalar e ambulatorial, o Hospital e Maternidade Santa Rita, que realiza atendimentos particulares e de convênios, a cidade conta também com o Hospital Norte do Paraná (Honpar), que é referência na região em atendimentos de cardiologia e oncologia.

Educação

Atualmente, a cidade tem ao todo, 25 escolas municipais, 14 colégios estaduais, 16 centros educacionais infantis, 12 centros particulares de ensino e 5 universidades: Universidade Aberta do Brasil (UAB), Universidade Norte do Paraná (Unopar), Centro Universitário de Maringá (Cesumar), Universidade Paranaense (Unipar), Faculdade Rhema Educação.

Negócios

A cidade promove feiras do setor moveleiro, como a Movelpar e a FIQ (Feira Internacional da Qualidade em Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira).

Cultura e Turismo

Por conta do movimento gerado pelos negócios, a cidade oferece boas opções de hospedagem. Possui hotéis de alto padrão para quem busca conforto, e pousadas locais para quem quer descansar.

A cidade também dispões de centenas de restaurantes que oferecem as mais variadas culinárias.

Arapongas é uma forte produtora de abacate. A fruta está presente na gastronomia local, inclusive em feiras. A Feira do Ovo e Abacate busca resgatar a tradição das quermesses e divulgar a história e cultura locais, além de contar com um cardápio recheado de pratos curiosos e saborosos à base da iguaria, como pudim, brigadeiro e batata frita com molho de abacate.

Os teatros mais importantes são: Cine Teatro Mauá; Teatro Vianinha e Teatro Hideo Mihara, no Colégio Marquês de Caravelas.

A cidade tem 4 salas de cinema: o Cine Mauá e o Cine Gracher (uma sala 3D e duas salas digitais em formato Stadium).

Arapongas possui praças, parques, pistas de caminhadas e corridas, e gramados para fazer piqueniques, como os do Parque dos Pássaros, Parque das Nações, Praça da Saudade e Praça Mauá .

Lugares mais visitados

Igreja Matriz Santuário Nossa Senhora Aparecida

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Marco do Trópico de Capricórnio

Paróquia Santo Antônio de Pádua

Mercado Municipal



Estação das Feiras (Feira da Lua)

